《Ａ股焦點》浪潮遭美國慧與科技起訴侵權，浪潮系Ａ股下挫

《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透》報道，慧與科技公司（Ｈｅｗｌｅｔｔ

Ｐａｃｋａｒｄ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ，ＨＰＥ）周一在加州聯邦法院起訴中國雲計算公司浪

潮集團（００５９６），指浪潮產品侵犯慧與５項計算技術相關專利。

浪潮是雲計算服務器的主要供應商，其服務器用於支持包括人工智能在內的技術。去年３月

，美國商務部禁止美國實體向浪潮出口產品，並指控浪潮一直在收購美國商品，以支持中國的軍

事現代化。為避免出口禁令帶來的負面影響，浪潮將一家位於矽谷的美國子公司更名為

Ａｉｖｒｅｓ Ｓｙｓｔｅｍｓ。

２０１５年從惠普分離出來的慧與也生產雲計算服務器。惠與指控，浪潮銷售的幾款服務器

、存儲設備、網絡設備和軟件侵犯了慧與的專利權，而浪潮通過Ａｉｖｒｅｓ Ｓｙｓｔｅｍｓ

銷售這些產品。惠與指，浪潮侵犯其在數據存儲、網絡和其他計算創新方面的專利權，惠與曾多

次試圖就涉嫌侵權一事與浪潮會面，但從未得到回應。惠與要求法院判令浪潮停止侵犯其專利權

及賠償損失。

報道指，浪朝的代表未有立即回應事件。慧與發言人Ａｄａｍ Ｂａｕｅｒ則表示，公司提

起訴訟是為了捍衛慧與大量研發投資所帶來的領導地位。

Ａ場浪潮系股份下挫，浪潮軟件（滬：６００７５６）現跌４﹒３％，報１０﹒６元人民幣

；浪潮信息

（深：０００９７７）跌２﹒３％，報３６﹒９元人民幣。港股浪潮數字企業（００５９６）挫

４﹒２％，報３﹒４５港元。（ｓｌ）

