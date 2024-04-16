  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/04/2024 09:56

《Ａ股焦點》浪潮遭美國慧與科技起訴侵權，浪潮系Ａ股下挫

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透》報道，慧與科技公司（Ｈｅｗｌｅｔｔ　
Ｐａｃｋａｒｄ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ，ＨＰＥ）周一在加州聯邦法院起訴中國雲計算公司浪
潮集團（００５９６），指浪潮產品侵犯慧與５項計算技術相關專利。
　　浪潮是雲計算服務器的主要供應商，其服務器用於支持包括人工智能在內的技術。去年３月
，美國商務部禁止美國實體向浪潮出口產品，並指控浪潮一直在收購美國商品，以支持中國的軍
事現代化。為避免出口禁令帶來的負面影響，浪潮將一家位於矽谷的美國子公司更名為
Ａｉｖｒｅｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ。
　　２０１５年從惠普分離出來的慧與也生產雲計算服務器。惠與指控，浪潮銷售的幾款服務器
、存儲設備、網絡設備和軟件侵犯了慧與的專利權，而浪潮通過Ａｉｖｒｅｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
銷售這些產品。惠與指，浪潮侵犯其在數據存儲、網絡和其他計算創新方面的專利權，惠與曾多
次試圖就涉嫌侵權一事與浪潮會面，但從未得到回應。惠與要求法院判令浪潮停止侵犯其專利權
及賠償損失。
　　報道指，浪朝的代表未有立即回應事件。慧與發言人Ａｄａｍ　Ｂａｕｅｒ則表示，公司提
起訴訟是為了捍衛慧與大量研發投資所帶來的領導地位。
　　Ａ場浪潮系股份下挫，浪潮軟件（滬：６００７５６）現跌４﹒３％，報１０﹒６元人民幣
；浪潮信息
（深：０００９７７）跌２﹒３％，報３６﹒９元人民幣。港股浪潮數字企業（００５９６）挫
４﹒２％，報３﹒４５港元。（ｓｌ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金