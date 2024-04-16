《Ａ股焦點》首季民航客運貨運量創新高，惟民航股普遍跌逾１％

《經濟通通訊社１６日專訊》民航局數據顯示，２０２４年一季度，全行業共完成旅客運輸
量接近１﹒８億人次，為歷年一季度客運量最高值，同比增長３７﹒７％，較２０１９年同期增
長１０﹒２％。其中，國內航線完成１﹒６億人次，規模較２０１９年同期增長１４﹒３％；國
際航線完成１４１２﹒０萬人次，規模恢復至２０１９年同期的７８﹒０％。
貨運方面，全行業一季度共完成貨郵運輸量２００﹒７萬噸，為歷年一季度貨運量最高值，
同比增長３４﹒４％，較２０１９年同期增長１９﹒６％。其中，國內航線完成１２３﹒２萬噸
，較２０１９年同期增長８﹒２％；國際航線完成７７﹒５萬噸，較２０１９年同期增長
４３﹒６％
３月，全行業共完成旅客運輸量５４７３萬人次，同比增長２５﹒７％，較２０１９年同期
增長７﹒３％。完成貨郵運輸量７０﹒８萬噸，同比增長２８﹒２％，較２０１９年同期增長
１２﹒３％。
不過，民航股未見提振，華夏航空（深：００２９２８）挫６％，海航控股
（滬：６００２２１）跌１﹒５％，中國東航（滬：６００１１５）跌１﹒４％，中國國航
（滬：６０１１１１）跌１﹒３％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌１﹒２％，南方航空
（滬：６０００２９）跌１﹒１％，春秋航空（滬：６０１０２１）跌１％。（ｓｌ）
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