《Ａ股焦點》首季民航客運貨運量創新高，惟民航股普遍跌逾１％

《經濟通通訊社１６日專訊》民航局數據顯示，２０２４年一季度，全行業共完成旅客運輸

量接近１﹒８億人次，為歷年一季度客運量最高值，同比增長３７﹒７％，較２０１９年同期增

長１０﹒２％。其中，國內航線完成１﹒６億人次，規模較２０１９年同期增長１４﹒３％；國

際航線完成１４１２﹒０萬人次，規模恢復至２０１９年同期的７８﹒０％。

貨運方面，全行業一季度共完成貨郵運輸量２００﹒７萬噸，為歷年一季度貨運量最高值，

同比增長３４﹒４％，較２０１９年同期增長１９﹒６％。其中，國內航線完成１２３﹒２萬噸

，較２０１９年同期增長８﹒２％；國際航線完成７７﹒５萬噸，較２０１９年同期增長

４３﹒６％

３月，全行業共完成旅客運輸量５４７３萬人次，同比增長２５﹒７％，較２０１９年同期

增長７﹒３％。完成貨郵運輸量７０﹒８萬噸，同比增長２８﹒２％，較２０１９年同期增長

１２﹒３％。

不過，民航股未見提振，華夏航空（深：００２９２８）挫６％，海航控股

（滬：６００２２１）跌１﹒５％，中國東航（滬：６００１１５）跌１﹒４％，中國國航

（滬：６０１１１１）跌１﹒３％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌１﹒２％，南方航空

（滬：６０００２９）跌１﹒１％，春秋航空（滬：６０１０２１）跌１％。（ｓｌ）



