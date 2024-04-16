【聚焦數據】廣東首季外貿破２萬億創新高，增速１２％十一季最佳

《經濟通通訊社１６日專訊》海關總署廣東分署數據顯示，今年一季度，廣東外貿進出口

２﹒０４萬億元（人民幣．下同），同比增長１２％，進出口規模為歷史同期首次突破２萬億元

，創歷史同期新高。其中，出口１﹒３１萬億元，增長９％；進口７３１１﹒４億元，增長

１７﹒６％。

一季度，廣東外貿進出口規模居全國首位，佔全國進出口總值的２０﹒１％，增速高於全國

７個百分點。海關總署廣東分署副主任張柯表示，一季度外貿數據主要有五方面特點。一是整體

增速快，高出去年四季度１０﹒２個百分點，創１１個季度以來最好表現；其中，出口、進口也

實現「雙增長」，分別高出去年四季度１０﹒１個和１０﹒５個百分點。



＊民企進出口規模佔廣東進出口總值逾六成＊



二是主體活力強。一季度，廣東有進出口實績的外貿企業數量達到１０﹒１萬家，同比增加

１１﹒６％。其中，以「中小微」為主的民營企業進出口達到１﹒２８萬億元，增長１９﹒２％

，佔廣東外貿進出口總值的６２﹒９％，較去年同期提升３﹒８個百分點。同期，外商投資企業

進出口６４３０﹒６億元，佔３１﹒５％；國有企業進出口１０８８﹒４億元，佔５﹒３％。

三是貿易夥伴穩。一季度，廣東對主要貿易夥伴均保持增長，其中對東盟進出口

３２４４﹒２億元，增長５﹒３％，東盟繼續保持第一大貿易夥伴位置。對中國香港、歐盟、美

國、中國台灣分別增長１４﹒１％、３﹒７％、８％和１１﹒５％。同期，廣東對共建「一帶一

路」國家增長８﹒５％；對ＲＣＥＰ其他１４個成員國增長７﹒９％

四是出口形勢好。一季度，廣東出口機電產品８５０８﹒７億元，增長６﹒４％，佔出口總

值的６５﹒１％。其中，電子元件、自動數據處理設備及其零部件、家用電器和手機出口分別增

長１８﹒１％、１０﹒２％、１４﹒２％和１２﹒３％。



＊進口半導體製造設備增逾２倍，進口銅礦砂增近８倍＊



五是進口規模擴。一季度，廣東進口集成電路２４７３﹒８億元、自動數據處理設備及其零

部件３８０﹒９億元、半導體製造設備１２４﹒７億元，分別增長１９﹒３％、１０２﹒１％和

２２３﹒８％。同期，銅礦砂、煤炭、原油等重要生產原料進口量分別增加７﹒９倍、

５７﹒３％和６４﹒９％。

張柯表示，廣東一季度外貿開局有力、起勢良好。在外部需求改善、國內經濟基本面持續向

好、穩外貿政策紅利持續釋放、企業信心提振等有利因素帶動下，上半年廣東外貿有望保持在增

長通道。（ｓｌ）

