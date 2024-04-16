《中國房產》中指院：首季新建商品房銷售面積降近兩成，降幅收窄

《經濟通通訊社１６日專訊》中指研究院最新報告顯示，２０２４年一季度，新建商品房銷

售面積為２﹒３億平方米，同比下降１９﹒４％，降幅較１－２月收窄１﹒１個百分點；３月商

品房銷售面積為１﹒１億平方米，同比下降１８﹒３％。其中，新建住宅銷售面積為１﹒９億平

方米，同比下降２３﹒４％，辦公樓銷售面積同比增長１１﹒９％，商業營業用房銷售面積同比

增長４﹒８％。

２０２４年一季度，新建商品房銷售額為２﹒１萬億元（人民幣．下同），同比下降

２７﹒６％，降幅較１－２月收窄１﹒７個百分點；３月商品房銷售額為１﹒１萬億元，同比下

降２５﹒９％。其中，新建住宅銷售額為１﹒９萬億元，同比下降３０﹒７％，辦公樓銷售額同

比增長６﹒３％，商業營業用房銷售額同比增長１﹒５％。

２０２４年一季度，全國房地產開發投資額為２﹒２萬億元，同比下降９﹒５％；３月全國

房地產開發投資額為１萬億元，同比下降１０﹒１％。其中，住宅開發投資額為１﹒７萬億元，

同比下降１０﹒５％，佔房地產開發投資比重為７５﹒１％。



＊３月二手房市場恢復好於新房，完善以舊換新配套政策料將更佳＊



二手房方面，中指研究院表示，３月二手房市場活躍度提升，市場恢復節奏好於新房。春節

後至３月末，重點城市二手住宅成交套數連續６周環比增長，３月北京、上海、深圳二手房成交

量均達２０２３年４月以來最高水平。４月上半月，重點城市二手房周均成交量與３月周均基本

持平，市場保持活躍；上周（４月８日－１４日）重點城市二手房成交量環比增長５２﹒８％，

同比下降９﹒２％，降幅明顯收窄，住房需求持續釋放。

中指研究院解讀數據指，一季度，全國新建商品房銷售面積、銷售額同比降幅均較１－２月

有所收窄，部分核心城市政策效果顯現，在３月出現溫和修復行情，但整體來看，新房市場調整

壓力仍在，在去年同期高基數下，新房銷售規模同比降幅仍較大。

整體來看，二手房市場在以價換量帶動下，短期市場活躍度有望保持一段時間，但對新房市

場的帶動或有限，新房市場調整態勢預計將延續。隨著年中高基數效應逐漸減弱，二季度新房銷

售規模同比降幅有望逐漸收窄。近期不少城市提出「以舊換新」的政策方向，整體仍處於探索階

段，若後續配套政策持續完善，有望在一二手市場聯動上發揮更大作用。（ｓｌ）

