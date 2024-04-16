《中國要聞》習近平指中德市場高度依存，合作非「風險」而是機遇

《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平今日上午在北京釣魚台國賓館會見德國總理朔

爾茨。會見後，兩人一起散步並共進午餐，就廣泛議題深入交流。

據《央視新聞》報道，在會見期間，習近平指出，中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高

度依存。中德互利合作不是「風險」，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機遇。無論是機械

製造、汽車等傳統領域，還是綠色轉型、數字化、人工智能等新興領域，兩國都有合作共贏的巨

大潛力亟待挖掘。雙方應該發揚互利共贏的鮮明特色，彼此成就。



＊習近平：中國出口電動汽車、鋰電池等緩解了全球通脹壓力＊



習近平並指，中國出口電動汽車、鋰電池、光伏產品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球

通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出巨大貢獻。中德兩國都是以實業立國，都

支持自由貿易和經濟全球化。雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規

律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。

習近平還表示，中國堅持對外開放基本國策，希望德方為中國企業赴德發展提供公平、透明

、開放、非歧視的營商環境。



＊朔爾茨：德方願同中方繼續加強兩國關係，加強溝通協調＊



朔爾茨稱，德方願同中方繼續加強兩國關係，深化各領域雙邊對話與合作，推進教育、文化

等領域人文交流。德方願同中方加強溝通協調，共同應對氣候變化等全球挑戰，致力於維護多邊

國際秩序，促進世界和平與發展，不贊同對立對抗。德方反對保護主義，支持自由貿易。作為歐

盟重要成員，德國願為促進歐盟同中國關係良好發展發揮積極作用。

兩人並就烏克蘭危機、巴以衝突等共同關心的國際和地區問題交換了意見。

朔爾茨本月１４－１６日訪問中國，先後到訪重慶、上海、北京。他昨在上海參訪時主張開

放和公平的市場，警告中國不要傾銷和生產過剩，同時呼籲歐盟不要出於保護自身利益採取行動

。

有分析指，去年德國啟動對中國「去風險」的戰略，朔爾茨此次訪華，意在美國和歐盟威脅

對中國商品補貼問題祭出對策的微妙時刻，鞏固兩國關係。（ｓｌ）

