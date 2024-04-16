【聚焦數據】首季全國固定資產投資增４﹒５％，略高預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，首季全國固定資產投資
１０００４２億元（人民幣．下同），同比增４﹒５％，略高預期增４﹒１％，比上年全年加快
１﹒５個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長９﹒３％。
分領域看，基礎設施投資增長６﹒５％，製造業投資增長９﹒９％，房地產開發投資下降
９﹒５％。全國新建商品房銷售面積２２６６８萬平方米，同比下降１９﹒４％；新建商品房銷
售額２１３５５億元，下降２７﹒６％。
分產業看，第一產業投資增長１﹒０％，第二產業投資增長１３﹒４％，第三產業投資增長
０﹒８％。
＊首季民間投資增長０﹒５％＊
民間投資增長０﹒５％；扣除房地產開發投資，民間投資增長７﹒７％。
高技術產業投資同比增長１１﹒４％，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長
１０﹒８％、１２﹒７％。高技術製造業中，航空航天器及設備製造業、計算機及辦公設備製造
業投資分別增長４２﹒７％、１１﹒８％；高技術服務業中，電子商務服務業、信息服務業投資
分別增長２４﹒６％、１６﹒９％。
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