《神州期貨》上期所調整黃金、白銀等期貨交易保證金及漲跌停幅度

《經濟通通訊社１６日專訊》上海期貨交易所繼對黃金等期貨品種實施交易限額後，進一步

上調交易保證金比例，並調整漲跌停板幅度。

上期所今日公告，經研究決定，自２０２４年４月１７日（明日）收盤結算時起，對黃金、

白銀期貨合約的漲跌停板幅度調整為８％，套保交易保證金比例調整為９％，投機交易保證金比

例調整為１０％；對銅、鋁期貨合約的漲跌停板幅度調整為７％，套保交易保證金比例調整為

８％，投機交易保證金比例調整為９％。

另外，上海國際能源交易中心發布關於調整國際銅期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度的通

知，自２０２４年４月１７日收盤結算時起，國際銅期貨合約的漲跌停板幅度調整為７％，套保

交易保證金比例調整為８％，投機交易保證金比例調整為９％。

上期所上曾在周三公告稱，自４月１２日（即４月１１日晚連續交易）起，在黃金和銅期貨

品種實施交易限額，非期貨公司會員、客戶在上述品種各合約日內開倉交易最大數量為黃金

２８００手、銅２０００手。



＊上期所調整鎳、錫、白銀期貨等交易手續費＊



上期所今日同時公告，自２０２４年４月１８日交易（即４月１７日晚夜盤）起：鎳期貨

ＮＩ２４０５、ＮＩ２４０６、ＮＩ２４０７、ＮＩ２４０８、ＮＩ２４０９合約日內平今倉交

易手續費調整為每手９元人民幣。錫期貨ＳＮ２４０５、ＳＮ２４０６、ＳＮ２４０７合約日內

平今倉交易手續費調整為每手９元人民幣。白銀期貨ＡＧ２４０６合約日內平今倉交易手續費調

整為成交金額的萬分之一點五。

（ｓｌ）

