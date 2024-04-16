《汽車新勢力》蔚來造車資質獲批，新車尾標現「蔚來」字樣

《經濟通通訊社１６日專訊》有蔚來（０９８６６）車主近日在社交媒體上載喜提新車的照

片，顯示蔚來新車車尾標已從「江淮汽車」變成「蔚來」字樣。據內媒指出，這意味蔚來造車資

質已經獲批並完成生產線切換，不再使用江淮汽車（滬：６００４１８）的生產資質，並且已經

開始以蔚來的名義交付新車。

《上海證券報》指出，蔚來相關人士表示對此沒有回應；江淮汽車有關負責人則回應稱，江

淮汽車和蔚來會繼續合作，而從目前來看，合作將不會是在代工方面，而是在其他領域，例如換

電領域。

蔚來積極謀求獨立造車，去年底以合共３１﹒５８億元人民幣競得江淮汽車旗下安徽新橋工

廠（即與蔚來合作的Ｆ２工廠）的構築物和設備，以及三工廠（即與蔚來合作的Ｆ１工廠）的存

貨、固定資產及在建工程；同時蔚來汽車科技（安徽）有限公司出現在工信部車輛生產企業信用

信息管理系統中。當時媒體分析，蔚來距擺脫「江淮製造」邁進一大步，只待官方審批確認造車

資質。

蔚來首席執行官李斌曾在去年第三季業績電話會上表示，如果公司完全由自己獨立造車，製

造成本將下降１０％。（ｓｌ）

