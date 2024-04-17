《駐京專電》首季外需貢獻率轉正，發改委：出口商品多非產能過剩

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發展改革委副秘書長、國民經濟綜合

司司長袁達表示，今年一季度內需貢獻率為８５﹒５％；淨出口拉動作用增強，外需貢獻率由負

轉正，從上季的－３﹒１％轉為１４﹒５％。

就近期美國、歐盟等紛紛指出中國存在產能過剩，國家發改委研究室主任金賢東在國新辦發

布會上回應，對於產能問題，要從經濟規律出發，客觀、辯證看待。把產能問題與國際貿易掛勾

，認為出口商品多了就是產能過剩了，這是站不住腳的。「中國每年大量進口芯片、飛機、大豆

、原油等商品，那麼這些商品的出口國難道都產能過剩了嗎？」



＊首季產能利用率創４年低，有望逐步回升＊



國家統計局數據顯示，當季全國工業產能利用率降至７３﹒６％，這是自２０２０年第一季

度以來的最低水平，低於２０２３年最後３個月的水平。金賢東表示，產能利用率是反映短期內

產需關係的一個指標，受到需求狀況、盈利水平等因素的影響。從中國這幾年歷史數據看，產能

利用率的季度波動比較大，一季度產能利用率相對低一些，四季度相對高一些，這與春節假期等

因素相關。我們初步分析，今後幾個季度產能利用率有望逐步回升。

