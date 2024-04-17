《駐京專電》發改委鞏固經濟回升向好，抓好擴大汽車消費等三件事

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發改委副秘書長、國民經濟綜合司司

長袁達表示，進一步鞏固和增強經濟回升向好態勢。突出抓好三件事，包括擴大汽車、家電、手

機等商品消費和文旅等服務消費等。



＊加快推進實施設備更新和消費品以舊換新＊



一是更高效率推動落實既定政策和重點任務。加大宏觀政策實施力度，發揮好積極財政政策

和穩健貨幣政策作用，協同實施產業、投資、消費、就業、價格等方面政策，增強宏觀政策取向

一致性，推動形成政策合力。特別是，加快推進實施設備更新和消費品以舊換新、發行超長期特

別國債支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設等重大部署。



＊擴大汽車、家電、手機等商品消費和文旅等服務消費＊



二是積極擴大國內需求，加快中央預算內投資下達和地方政府專項債券發行使用進度，實施

好政府和社會資本合作新機制，擴大汽車、家電、手機等商品消費和文旅等服務消費。大力推進

現代化產業體系建設，強化高水平科技自立自強，推動傳統產業轉型升級，支持未來產業等新動

能成長壯大。綜合運用擴大需求、優化供給、深化改革、調節儲備等措施，促進物價運行在合理

水平。進一步深化重點領域改革，落實好更大力度吸引和利用外資行動方案。



＊做好重大政策謀劃和預研儲備＊



三是更高質量做好重大政策謀劃和預研儲備。根據國內外環境變化和形勢發展需要，做好重

大政策的預研謀劃，比如深入研究謀劃如何先立後破、因地制宜加快發展新質生產力。同時，加

強經濟監測預測預警，常態化做好宏觀政策的預研儲備，強化跨周期設計、逆周期調節，為應對

各種沖擊影響備足管用有效的政策工具。

