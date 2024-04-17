【提振Ａ股】中證監回應分紅和退市，明年觸及退市新規僅約３０家

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中證監上市公司監管司司長郭瑞明昨日晚

間就分紅和退市兩大市場關切回應：公司如僅因分紅不達標被實施其他風險警示（ＳＴ），並不

會導致退市。同時，市場上「本次退市規則修改主要針對小盤股」的觀點純屬誤讀，根據測算，

滬深兩市明年適用組合財務指標觸及退市的公司家數預計在３０家左右。

國務院出台新「國九條」、中證監提出收緊退市規則，令市場擔心導致大量中小型Ａ股面臨

退市風險，引發滬深股市在過去兩日出現資金踩踏潮。昨日只有２５７隻個股上升，４８４０隻

個股下跌，反映小盤股表現的中證２０００指數全日急跌７﹒１６％，兩日累計跌幅近１１％，

至於萬得微盤股指數昨日更大跌１０﹒５５％，兩日累計暴跌１９﹒４３％。



＊明年觸及退市指標公司約１００家，有超過一年半時間來改善經營＊



郭瑞明表示，修訂後退市規則並非針對小型股，在標準、過渡期等有穩妥安排，短期不會衝

擊市場。

根據測算，滬深兩市明年適用組合財務指標觸及退市的公司家數預計在３０家左右；明年可

能觸及該指標並實施退市風險警示的公司約１００家，這些公司還有超過一年半時間來改善經營

、提高質量，２０２５年底仍然未達標准，才會退市。市值指標方面，滬深兩市當前僅有４家主

板公司市值低於５億元（人民幣．下同），科創板、創業板暫無公司接近３億元市值退市指標。



＊分紅不達標被ＳＴ，不會導致退市＊



就本次股票上市規則修改，引入了分紅不達標實施ＳＴ的安排。就是否會有大量公司因分紅

不達標被退市，郭瑞明表示，分紅不達標實施ＳＴ，主要著眼於提升上市公司分紅的穩定性和可

預期性，重點針對有能力分紅但長期不分紅或者分紅比例偏低的公司。ＳＴ非退市風險警示（＊

ＳＴ），主要是為了提示投資者關注公司的風險。公司如僅因此被ＳＴ，並不會導致退市；滿足

一定條件後，就可以申請撤銷ＳＴ。



＊滬深兩市可能ＳＴ的公司僅８０多家＊



郭瑞明詳細解釋了企業被ＳＴ的過程：實施ＳＴ針對的是有盈利的企業，即最近一個會計年

度淨利潤為正值且母公司報表年度末未分配利潤為正值的公司。在判斷實施條件上，只有當三年

累計的分紅比例（最近三個會計年度累計現金分紅總額低於最近三個會計年度年均淨利潤的

３０％）和分紅金額（主板為最近三個會計年度累計分紅金額低於５０００萬元，科創板和創業

板為３０００萬元）均不滿足要求時，才會被實施ＳＴ。

郭瑞明指出，以２０２０年至２０２２年度數據測算，滬深兩市可能觸及該標準的公司數量

僅８０多家。規則設置的條件，還充分考慮了科創板和創業板企業研發投入大，部分企業仍處行

業發展早期的特點。對於研發強度大（最近三個會計年度累計研發投入佔累計營業收入１５％以

上）或研發投入大（三年累計在３億元以上）的企業，即使分紅未達到上述條件的，也不會被實

施ＳＴ。

