《駐京專電》中央巡視組進駐財政部、商務部、人行、中證監等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》二十屆中央第三輪巡視開始進駐。目前，

中央巡視組已進駐１７家單位並公布了聯繫方式。據了解，中央巡視組將在被巡視黨組織工作３

個月左右。財政部、商務部、人行、中證監已召開中央巡視組巡視黨組工作動員會。

在中央第一巡視組巡視財政部黨組工作動員會上，中央第一巡視組組長崔鵬強調，加強對「

一把手」的監督，在強化巡視整改上集中發力，深入查找政治偏差，推動解決突出問題，切實發

揮政治監督保障作用。

在中央第三巡視組巡視人行黨委工作動員會上，中央第三巡視組組長王立山指出，防範化解

金融風險，推進金融供給側結構性改革，縱深推進全面從嚴治黨，加強領導班。

本輪巡視對象包括國家發改委、財政部、自然資源部、住建部、農業農村部、商務部、中國

人民銀行、審計署、海關總署、國家稅務總局、國家市場監督管理總局、國家金融監督管理總局

、中國證券監督管理委員會、國家統計局、國家知識產權局、國家糧食和物資儲備局、國家能源

局、國家林業和草原局、國家外匯管理局、中華全國供銷合作總社、全國社會保障基金理事會、

中國地質調查局、上海證券交易所、深圳證券交易所、中國進出口銀行、中國工商銀行股份有限

公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通

銀行股份有限公司、中國中信集團有限公司、中國人壽保險（集團）公司、中國太平保險集團有

限責任公司、中國出口信用保險公司等３４家單位。

