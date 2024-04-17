《駐京專電》李強出席中德經濟座談會：優化數據跨境流動等安排

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李強１６日下午在北京人民大

會堂和德國總理朔爾茨共同出席中德經濟顧問委員會座談會，同與會企業家交流。中德兩國２０

多位企業家出席。李強表示，當前中國經濟的回升向好態勢正在不斷鞏固增強。中國擴大高水平

開放的決心不會變、步子不會停，將繼續縮減外資准入負面清單，落實好外資企業國民待遇。我

們正在不斷調整優化數據跨境流動等方面的安排，將繼續常態化聽取外資企業意見，積極回應企

業的合理訴求。中方將持續採取務實舉措，讓包括德國企業在內的更多外國企業願意來、留得住

、發展好。

朔爾茨表示，中國是德國最重要的經貿合作夥伴，兩國經貿聯繫緊密，雙方都從中受益。德

方重視維護和發展德中經貿關係，反對「脫勾」，將進一步深化德中經貿交流，擴大務實合作。

德方歡迎中國企業赴德投資。



＊李強：雙方要維護開放公平的市場環境＊



李強表示，中方願同德方一道，把兩國經貿合作的盤子做得更大、更優、更強，更好惠及兩

國人民。雙方要共同努力，延續務實合作的良好傳統，堅持把彼此看作重要合作夥伴，而不是對

手，讓務實合作始終成為兩國關係的主流。保護主義的「溫室」培育不出真正有競爭力的企業。

雙方要維護開放公平的市場環境，堅定踐行開放發展理念，努力維護公平競爭環境。雙方要拓展

互利共贏的合作空間，兩國企業要加強產業和創新合作，不斷培育新的合作增長點，實現更大發

展。中國政府願同德國政府一道提供更多政策支持，讓雙方企業合作更加順暢、高效，推動兩國

經貿合作持續穩定健康發展。

