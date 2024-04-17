《駐京專電》科技部：中關村論壇將聚焦ＡＩ、生命科學、新材料等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》今年中關村論壇將於４月２５日至２９日

舉行，科技部副部長陳家昌介紹，今年中關村論壇有三個特點：一是突出前沿探索。聚焦人工智

能、生命科學、新材料等科技前沿領域舉辦系列會議活動，發布一批最新重大科技成果，展現對

培育新質生產力、促進全球科技創新的引領作用。

二是突出成果共享。聚焦碳達峰碳中和、醫療健康、清潔能源等民生科技領域，通過中關村

國際技術交易大會、中關村國際科技前沿大賽等活動，為來自４０多個國家和地區的３０００多

項科技成果搭建交易共享平台。

三是突出開放合作。既有政府間科技合作對話，又廣泛邀請國際科技組織、科學家、創新型

企業、投資人參與，鏈接全球智慧，搭建交流平台，為全球科技合作注入新的活力。



＊２７日－２９日舉辦第八屆中國科幻大會＊



北京市委常委、教育工委書記于英傑表示，在前期基礎上，壓茬推出新的中關村先行先試改

革政策。他表示，２０２４中關村論壇年會將於４月２５日上午舉辦開幕式暨全體會議，邀請包

括諾貝爾獎獲得者在內的頂尖科學家和知名企業家圍繞年度主題發表演講。

國家部委、國際組織、京津冀等省市將在論壇期間舉辦６０場平行論壇。圍繞科技前沿，將

舉辦基礎研究、人工智能、空間科學等論壇；圍繞新質生產力，將舉辦未來產業、工程科技、國

企發現與發明、超高清視聽等論壇；圍繞開放生態，將舉辦京津冀、京港京澳、中歐產業合作、

全球標桿孵化器等論壇；圍繞科技人才，將舉辦科技女性、國際青年、留學人員等創新論壇；圍

繞科技治理，將舉辦知識產權保護、科技與法治、數據安全治理等論壇。此外，在４月２７日－

２９日期間，還將在石景山區首鋼園舉辦第八屆中國科幻大會，這個大會也是中關村論壇的平行

論壇之一，圍繞科幻技術、科幻創作和產業培育，組織論壇會議、科幻電影周等１８場精彩活動

。

陳家昌介紹，今年中關村論壇將舉辦３０場活動，包括英國、意大利、韓國等６個重點國別

對接會、４場國家級科技成果轉化「首秀」會、８場高頂尖產品「首發」會，匯聚英、法、德、

日等４０多個國家和地區的６０００多個創新項目，推出百項新技術新產品榜單和百項國際技術

交易項目榜單，持續打造「全球買、全球賣」的技術交易盛會。

