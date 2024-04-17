《駐京專電》發改委：中央預算內投資計劃已下達超２０００億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國新辦就宏觀經濟形勢和政策舉行發布會

，國家發改委副主任劉蘇社在會上表示，加快下達中央預算內投資計劃。今年中央預算內投資共

安排７０００億元（。發改委會同各有關方面堅持質效並重，加強項目儲備和前期工作，組織做

好投資計劃編制。截至目前，中央預算內投資計劃已下達超過２０００億元（人民幣．下同），

佔全年比重超過３０％。將進一步加快計劃下達、加強計劃執行，同時認真抓好項目建設和監管

，持續提高中央預算內資金使用效益。



＊完成今年專項債券項目的初步篩選工作＊



劉蘇社表示，完成地方政府專項債券項目初步篩選。今年專項債券規模為３﹒９萬億元。此

前，發改委聯合財政部適當擴大專項債券投向領域和用作項目資本金的行業範圍。近日，按照專

項債券工作職責分工，發改委對地方報來項目的投向領域、前期工作等進行把關，完成了今年專

項債券項目的初步篩選工作，目前已推送給財政部並反饋給各地方，財政部正在對項目融資收益

平衡等進行審核，各地也在提前做好項目的準備工作。總的看，這批初步篩選通過的項目數量充

足、資金需求較大，為全年專項債券發行使用打下了堅實的項目基礎。將抓緊會同有關方面，盡

快形成最終的準備項目清單，督促地方加快債券發行使用，推動項目形成更多實物工作量。



＊完成全部三批共１萬億元增發國債項目清單下達工作＊



劉蘇社並表示，推動２０２３年增發國債項目加快建設實施。今年２月，發改委完成了全部

三批共１萬億元增發國債項目清單下達工作，將增發國債資金已經落實到約１﹒５萬個具體項目

。３月份以來，發改委建立在線調度機制，督促項目加快開工建設；會同有關行業主管部門，對

項目實施情況開展全鏈條全周期式督導。目前，已完成第一批１２個省份督導工作，其他省份也

開展了自查，年內還將組織開展第二、第三批督導。發改委還將組織召開全國２０２３年增發國

債項目實施推進電視電話會議，通報項目進展和督導情況，對發現的問題及時糾偏整改，進一步

壓實地方主體責任，推動所有增發國債項目於今年６月底前開工建設。

