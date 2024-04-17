《基金觀點》富達：中國經濟增長步入下一階段，長線投資機遇萌芽

《環富通基金頻道１７日專訊》富達國際表示，中國內地經歷一段時間經濟增長放緩，目前

更傾向維持經濟「穩定可控」，短期內以經濟穩步增長為先，而非加速增長。今年農曆新年及清

明節假期內地消費暢旺，企業盈利好轉，首季國內生產總值優於預期並符合目標，達５﹒３％，

多項利好因素支持市場樂觀情緒萌芽。投資中國經濟長期增長的主題並未改變，隨著經濟增長步

入下一階段，新一輪投資機遇將隨之而來。



＊企業更重視提升股東回報，增派息兼回購＊



富達國際股票投資總監Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｙｅｕｎｇ指，最近業績期的焦點為，企業更

重視提升股東回報，增加派息及進行股份回購，以響應國企改革及回應股東訴求。此提升企業管

治的趨勢，在金融業尤其明顯，業內國企提高派息比率或穩定派息，而小型金融企業則基於股價

壓力或滿足股東要求，進行股份回購或增加派息。與此同時，科網企業也提升派息比率，或加大

股份回購規模，從股東總回報率（包括股息和回購收益）的角度，科網企業的股票風格正由增長

型轉向價值型，隨著行業提供投資者不能忽視的總回報，未來或會吸引更廣泛投資者的興趣。

多年來，富達一直密切關注企業派息、回購股份及派發限售股的情況，從國企到民企，大型

至小型企業，公用事業到消費品牌，不少管理團隊正致力於回饋股東。投資中國市場有望受惠於

這趨勢，猶如投資日本市場受惠於企業管治改革，亦如投資於韓國市場受惠於市場對企業價值提

升計劃的樂觀情緒。目前，專注於透過由下而上的深入研究，精選出由優秀管理團隊管理的優質

企業，以具吸引力並可提供緩衝的估值投資這些優質股，仍然是構建具韌性兼可提供長期潛在資

本增長投資組合的關鍵。



＊政府續推支援措施，高質素債券提供韌性＊



富達國際亞洲固定收益投資總監主管陳詠詩表示，消費服務主導中國經濟復甦，其中服務業

及旅遊業呈支撐經濟之勢。最近的數據顯示，中國內地遊客單次出遊花費水平高於疫前。年初至

今，乘搭鐵路出遊的人次較２０２３年增加一倍，乘坐航機出遊的人次更較２０２３年增近兩倍

。澳門博彩業、旅遊業及與消費服務相關的網上平台均有望受惠。隨著中國政府持續推出支援措

施，透過補貼或針對性信貸鼓勵耐用品升級，如降低汽車貸款首付比例，將釋放更多工業生產和

製造業機會。

從政策層面，人大會議重申持續改善貨幣政策，變得更為審慎、靈活、針對性及有效率，以

配合央行寬鬆貨幣的立場。廣義貨幣（Ｍ２）和社會融資規模增長，目標旨在與預期的經濟增長

和物價水平保持一致，這或為信貸市場提供增長空間。市場預期將有更多開支將轉移到中央政府

，富達認為中國內地減息幅度溫和下，寬鬆貨幣政策應以輔助型式配合財政措施支持經濟。為加

強化解風險，更多地方政府或會發行再融資債券，設立更多地方政府融資平台（ＬＧＦＶ），或

更審慎評估地方政府表外融資。這些支持經濟政策將利好中國債券，當中高質素債券可為投資者

的投資組合提供韌性，尤其是在宏觀經濟前景充斥不確定因素下。（ｗａ）

