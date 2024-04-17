《神州頭條》財經報章頭版摘要：退市規則修改針對小盤股純屬誤讀

《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見德國總理朔爾茨

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國家主席習近平１６日在北京釣魚台國賓館會見德國總理朔爾茨。習近平指出，今年是中德建立

全方位戰略夥伴關係１０周年。鞏固和發展中德關係的意義超越雙邊關係範疇，對亞歐大陸乃至

整個世界都有重要影響。兩國要從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關係，攜手為世界注入更多穩

定性和確定性。



中央第八巡視組巡視中證監黨委工作動員會召開

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近日，中央第八巡視組巡視中國證監會黨委工作動員會召開。中證監主席吳清主持會議並講話指

，中證監黨委和各級黨組織要更好推動資本市場在強監管、防風險基礎上實現高質量發展，以實

際行動擁護「兩個確立」、做到「兩個維護」。



經濟開局良好，積極因素累積增多

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國家統計局１６日發布的數據顯示，初步核算，一季度國內生產總值２９﹒６３萬億元人民幣，

按不變價格計算，同比增長５﹒３％，比上年四季度環比增長１﹒６％。





《上海證券報》



習近平會見德國總理朔爾茨

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國家主席習近平１６日在北京釣魚台國賓館會見德國總理朔爾茨。習近平指出，今年是中德建立

全方位戰略夥伴關係１０周年。鞏固和發展中德關係的意義超越雙邊關係範疇，對亞歐大陸乃至

整個世界都有重要影響。兩國要從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關係，攜手為世界注入更多穩

定性和確定性。



推動資本市場在強監管防風險基礎上實現高質量發展

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近日，中央第八巡視組巡視中國證監會黨委工作動員會召開。中證監主席吳清主持會議並講話指

，中證監黨委和各級黨組織要更好推動資本市場在強監管、防風險基礎上實現高質量發展，以實

際行動擁護「兩個確立」、做到「兩個維護」。



ＧＤＰ增長５﹒３％！四大維度透視中國經濟一季度成績單

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中國經濟一季度成績單４月１６日出爐。一季度ＧＤＰ實現５﹒３％的增長，超出市場預期。工

業生產、製造業投資、服務業等多項指標回升向好。





《證券時報》



開局良好，一季度ＧＤＰ同比增長５﹒３％

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國家統計局１６日發布２０２４年一季度國民經濟運行情況。數據顯示，一季度國內生產總值

（ＧＤＰ）為２９﹒６萬億元，同比增長５﹒３％，比上年四季度環比增長１﹒６％。以高技術

製造業為代表的新產業、新動能的支撐力明顯增強。



中證監：「退市規則修改主要針對小盤股」純屬誤讀

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中證監上市公司監管司司長郭瑞明１６日就分紅和退市有關問題答記者問時指出，「退市規則修

改主要針對小盤股」的觀點純屬誤讀，本次退市指標調整旨在加大力度出清「僵屍空殼」、「害

群之馬」，並非針對「小盤股」。在標準設置、過渡期等方面均做了穩妥安排，短期內不會對市

場造成衝擊。



中央第八巡視組巡視，中證監黨委工作動員會召開

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近日，中央第八巡視組巡視中國證監會黨委工作動員會召開。中證監主席吳清主持會議並講話指

，中證監黨委和各級黨組織要更好推動資本市場在強監管、防風險基礎上實現高質量發展，以實

際行動擁護「兩個確立」、做到「兩個維護」。（ｌｃ）

