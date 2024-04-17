《神州經脈》證監澄清退市新規Ａ股反彈，傳政府或統一收購爛尾樓

《神州經脈》中證監官員就新出台監管政策發聲安撫股民，滬深股市今早（１７日）個股普

升，儘管中字頭趁勢稍作回吐，滬綜指半日仍漲超過１％，午後發力再上，全日收市錄得

２﹒１４％升幅，是自２月６日以來最大單日升幅，不止抹平昨日跌勢還倒升，報

３０７１﹒３８點，深成指同漲２﹒４８％，創業板指升２﹒１１％。

股價上升個股逼近４９００隻，其中約２５０隻股份漲停，大多數為小盤股，反映小盤股行

情的中證２０００指數高開約１％，開市不久後升幅迅即擴大，全日收市升６﹒６７％。

兩市全日成交９１８５億元（人民幣．下同），按日減少３％，陸股通暫淨流出２﹒３２億

元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅高開後逐漸回吐漲幅，圍繞７﹒２４元關口附

近交投，至尾盤反彈回升，收報７﹒２３４９，較上個交易日４時３０分收盤價升４７點子，止

四連跌，創３月１０日以來一周新高，全日在７﹒２３２０至７﹒２４０８之間波動。今日人民

幣兌一美元中間價報７﹒１０２５，較上個交易日小升３點子，止兩連跌，暫時脫離五個月低點

，與市場預測偏離仍有近１４００點，上個交易日報７﹒１０２８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中證監上周五（１２日）出台多份文件加強證券市場監管，其中收緊退市規則引發股民焦

慮。中證監上市公司監管司司長郭瑞明昨日晚間急回應，強調公司僅因分紅不達標被實施其他風

險警示（ＳＴ），不會導致退市，同時，市場上「本次退市規則修改主要針對小盤股」的觀點純

屬誤讀，根據測算，滬深兩市明年適用組合財務指標觸及退市的公司家數預計在３０家左右。



２﹒ 美國財長耶倫此前表示，她在與國務院副總理何立峰會談後，得悉中國將採取「重大舉措

」解決內房問題。據《財新》旗下新媒體《金融我聞》報道，所謂「重大舉措」就是考慮借鑑日

本經驗，成立一個負責收購各地爛尾樓的全國性房地產平台公司，並將其改建為保障性住房，對

外出售或出租。



３﹒ 多個城市近日出台細則推動住房「以舊換新」，冀藉此提振一二手房地產市場，最新一地

為杭州。據《財聯社》引述知情人士報道，杭州政協近期召集建發集團、中鐵建等房企及相關機

構舉辦交流座談會，杭州房管部門亦派出代表與會。據報會議主題為如何通過一二手聯動打造杭

州房地產市場的新平衡，與會者在本次座談會上就杭州借鑒其他城市「以舊換新」經驗，如何進

一步降低交易成本以激發市場活力等問題展開討論與交流。



４﹒ 中央決定從今年開始連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行１萬億元，發改委副主任

劉蘇社在國新辦新聞發布會表示，目前會同有關方面已經研究起草了支持國家重大戰略和重點領

域安全能力建設的行動方案，經過批准同意後即開始組織實施。此外，推動去年增發國債項目加

快建設實施，今年２月已完成全部三批共１萬億元增發國債項目清單下達工作，相關資金已落實

到約１﹒５萬個具體項目。另今年中央預算內投資共安排７０００億元，截至目前，中央預算內

投資計劃已下達超過２０００億元，佔全年比重超過３０％。



５﹒ ４月１６日，中美金融工作組在美國華盛頓舉行第四次會議。雙方就兩國貨幣政策與金融

穩定、金融監管合作、金融市場制度性安排、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融

資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

此外，中美經濟工作組第四次會議亦在華盛頓舉行，美方指今次會議圍繞「平衡增長」進行討論

。美方重申對中國的非市場行為和工業產能過剩表示擔憂，雙方會上同意定期討論「支持國內和

全球經濟平衡增長的政策」。



６﹒ 對講機龍頭企業海能達因旗下產品涉侵犯摩托羅拉產品版權，此前被美國法院頒令禁止銷

售任何含有對講機技術的產品，案件有新進展。海能達在美提出上訴，上訴法院同意暫停執行原

審法院對公司頒布的產品禁售令及罰款等。據《新浪財經》引述海能達證券部一位工作人員稱，

目前公司生產經營情況一切正常，從今天（１７日）開始已經正常發貨。



７﹒ 多家旅遊服務平台陸續公布五一假期旅遊預訂數據，其中同程旅行數據顯示，五一相關的

旅遊搜索熱度近一周環比上漲超７倍，北京、重慶、上海、成都、長沙、西安、廣州、武漢、南

京、杭州等均是五一假期旅遊熱度較高的目的地城市；中長線旅遊和出境遊市場快速增長，遊客

出遊距離和出遊天數都有顯著增長。攜程數據則顯示，中長線旅遊是五一假期的主角，國內長途

遊訂單佔比達５６％；部分四線及以下城市旅遊預訂訂單同比增長１４０％，跑贏全國大盤，增

幅明顯高於一二線城市。



８﹒ 美國國務院發言人米勒周二表示，美國國務卿布林肯即將訪華，預計布林肯將提出，美國

擔心北京正幫助俄羅斯建立國防工業基地以應對烏克蘭戰爭。米勒稱，美國近幾個月看到有一些

物資從中國運往俄羅斯，俄羅斯利用這些物資重建工業基地，生產武器，而這些武器正出現在烏

克蘭戰場上。布林肯本月早些時候在布魯塞爾向北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）外長們提出了這

一問題，本周他在意大利會見七國集團（Ｇ７）外長時也將討論這一問題。另外，俄羅斯總統普

京將於下月訪華，據《彭博》引述知情人士指，普京將向中方提出兩國增加貿易量的必要性。

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