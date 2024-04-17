《鍾之日記》港樓按揭削回贈，濠賭監管又收緊

《鍾之日記》４月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚聯儲局主席再放鷹，指通脹數據仍未足以支持減息，美股延續偏軟走勢，港股繼續「跌

跌不跟升」，今早跟隨反覆偏軟。午後Ａ股尾市發力，恒指受惠再度扭跌，最終恒指收報

１６２５１，升僅２點或不足０﹒１％，儘管結束連跌４日趨勢，但主板成交近９９２億元，不

足千億，較上日減少逾１３％。



＊小盤股反彈，Ａ場急漲收場＊



中證監官員就新出台監管政策發聲安撫股民，滬深股市今早個股普升，儘管中字頭趁勢稍作

回吐，滬綜指半日仍漲超過１％，午後發力再上，全日收市錄得２﹒１４％升幅，是自２月６日

以來最大單日升幅，不止抹平昨日跌勢還倒升，報３０７１﹒３８點，深成指同漲２﹒４８％，

創業板指升２﹒１１％。

全日股價上升個股逼近４９００隻，其中約２５０隻股份漲停，大多數為小盤股，反映小盤

股行情的中證２０００指數高開約１％，開市不久後升幅迅即擴大，全日收市升６﹒６７％。

兩市全日成交９１８５億元人民幣，按日減少３％，陸股通淨流出２﹒３２億元人民幣。



＊銀行撤按揭優惠，地產股分化＊



美聯儲未見減息時機，本港樓市壓力仍大。據港媒報道，滙豐（００００５）近日收緊現金

回贈，一般新買賣按揭、轉按或加按申請將一律不提供現金回贈，相較上月０﹒５％回贈進一步

削減。目前恒生銀行（０００１１）、中銀香港（０２３８８）及渣打銀行（０２８８８）基本

上已將現金回贈減至零或者接近零，包括較小銀碼貸款額及二手樓，而８００萬以上貸款額情況

就會個別來處理，不過目前轉按已經不再批出Ｈ ｐｌａｎ及存款掛勾戶口。

亦有銀行收緊審批包括就收入證明、物業質素把關更嚴格。

有地產業界人士認為，現時樓價回調，近期新盤均以低價開盤，一二手交投重拾活躍，即使

銀行削減回贈優惠，市民入市意慾亦不會有太大影響。不過大型銀行削減回贈，本身已反映本港

經濟仍然疲弱，企業貸款壞帳率上升，因此銀行對商業貸款更為審慎。

本港地產股表現分化，新世界（０００１７）瀉６﹒８％，恒地（０００１２）跌３﹒７％

，惟信置（０００８３）升２﹒１％，新地（０００１６）升０﹒６％，長實（０１１１３）則

無升跌。



＊疊碼仔料被限，銀娛股價遭唱淡＊



有消息稱澳門立法會第二常設委員會近日完成討論，並簽署意見書，《娛樂場幸運博彩信貸

法律制度》法案將於本月中提交到大會進行細則性審議及表決，最新文本建議新法案於今年８月

起生效。法案旨在將博彩貸款資格和責任交給賭牌牌主，這意味著禁止俗稱「疊碼仔」的博彩中

介人貸款給賭客，賭博中介業務將顯著縮減，進而影響到與中介業務相關的博彩股的表現。

委員會主席陳澤武此前表示，今次修法目的是推動博彩業持續健康發展，完善行業監管，並

預防博彩業可能帶來的負面影響。

摩根士丹利將銀河娛樂（０００２７）評級下調至平配，予目標價３８港元，該股全日暴跌

７﹒１％，報３４﹒２元。同業方面，金沙（０１９２８）挫３﹒４％，澳博（００８８０）跌

１﹒９％，永利澳門（０１１２８）跌１﹒５％，美高梅（０２２８２）走低０﹒６％。

內部監管收緊，而外在競爭對手則愈來愈多，澳門「東方拉斯維加斯」的地位備受挑戰。泰

國眾議院上月通過了有關賭場合法化的研究報告，內閣成員亦普遍支持開賭場，很可能成為第八

個開賭的東南亞國家，目前已開設賭場的東南亞國家包括馬來西亞、菲律賓、柬埔寨、新加坡、

越南、緬甸和老撾，另外韓國也開設了針對外國人的賭場，日本大阪的賭場綜合度假村預期最快

於２０３０年秋季開幕。



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