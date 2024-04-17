《汽車新勢力》小鵬與大眾汽車簽訂ＥＥＡ電子電氣架構技術協議

《經濟通通訊社１７日專訊小鵬汽車（０９８６８）公眾號消息，小鵬汽車與大眾汽車集團
簽訂ＥＥＡ電子電氣架構技術戰略合作框架協議，雙方將基於小鵬汽車最新一代電子電氣架構，
聯合開發並將其集成到大眾汽車在中國的ＣＭＰ平台上。該電子電氣架構預計將從２０２６年起
應用於在中國生產的大眾汽車品牌電動車型。（ｃｔ）
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17/04/2024 17:04
《經濟通通訊社１７日專訊小鵬汽車（０９８６８）公眾號消息，小鵬汽車與大眾汽車集團
簽訂ＥＥＡ電子電氣架構技術戰略合作框架協議，雙方將基於小鵬汽車最新一代電子電氣架構，
聯合開發並將其集成到大眾汽車在中國的ＣＭＰ平台上。該電子電氣架構預計將從２０２６年起
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