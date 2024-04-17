《Ａ股行情》滬指高開０﹒０３％守三千，中證監開腔安撫股民焦慮

《經濟通通訊社１７日專訊》中證監上周五（１２日）出台多份文件加強證券市場監管，其

中收緊退市規則引發股民焦慮，亦可能是Ａ場小盤股連崩兩日的元兇，滬綜指「又又又再」打響

三千保衛戰，中證監上市公司監管司司長郭瑞明昨日晚間急回應，強調公司僅因分紅不達標被實

施其他風險警示（ＳＴ），不會導致退市，另外，財務指標觸及退市明年才生效，有退市風險公

司數目預計在３０家左右。

滬深股市今早表現平穩，滬綜指窄幅高開０﹒０３％，報３００８﹒０６點，深成指高開

０﹒２８％，創業板指高開０﹒２９％，而反映小盤股行情的中證２０００指數高開約１％。科

技股今早造好，能源、金融股走低。

中美經濟工作組第四次會議舉行，美方指今次會議圍繞「平衡增長」進行討論。美國財政部

在兩國經濟工作組會議結束後表示，美方重申對中國的非市場行為和工業產能過剩表示擔憂，雙

方會上同意定期討論「支持國內和全球經濟平衡增長的政策」。美國財政部通報亦指，雙方討論

了兩國最新的宏觀經濟形勢，共同探討了債務問題等全球挑戰。

另外，美國政府透露美國務卿布林肯即將訪華，預計布林肯將對北京正幫助俄羅斯建立國防

工業基地以應對烏克蘭戰爭表達擔憂。

人民銀行今日進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

