《Ａ股行情》滬指半日彈１﹒２％，小盤股修復中證２０００漲半成

《經濟通通訊社１７日專訊》中證監官員就新出台監管政策發聲安撫股民，滬深股市今早個

股普升，儘管中字頭趁勢稍作回吐，滬綜指半日仍漲１﹒２４％，報３０４４﹒２６點，深成指

漲１﹒５４％，創業板指升１﹒３４％。

目前股價上升個股超過４８００隻，其中近１８０隻股份漲停，大多數為小盤股，反映小盤

股行情的中證２０００指數高開約１％，開市不久後升幅迅即擴大，半日收市升５﹒４９％。

中證監上市公司監管司司長郭瑞明回應，強調公司僅因分紅不達標被實施其他風險警示，不

會導致退市，另外，財務指標觸及退市明年才生效，有退市風險公司數目預計在３０家左右。

兩市半日成交５７００億元（人民幣．下同），較上日（１６日）同時段回落７﹒７％，陸

股通暫淨流出不到２０００萬元。



＊科技股受炒作＊



科技股今早有炒作，Ｓｏｒａ概念升幅居前，安諾其（深：３０００６７）飆兩成漲停，因

賽集團（深：３００７８１）升１２﹒８％，數碼視訊（深：３０００７９）升１１％，會暢通

訊（深：３００５７８）炒高１０﹒２％，元隆雅圖（深：００２８７８）、華揚聯眾

（滬：６０３８２５）、信雅達（滬：６００５７１）升一成漲停，華策影視

（深：３００１３３）升８﹒１％。

時空大數概念同飆，天億馬（深：３０１１７８）漲１５﹒２％，縱橫股份

（滬：６８８０７０）升１２﹒７％，設研院（深：３００７３２）升１１﹒５％，賽為智能

（深：３０００４４）走高１１﹒４％，熙菱信息（深：３００５８８）升１１﹒１％，深城交

（深：３０１０９１）升１１％，恒華科技（深：３００３６５）升１０﹒６％，杰創智能

（深：３０１２４８）升１０﹒３％。



＊中字頭部分回吐＊



小盤股今早顯著反彈，前兩日積極維穩的中字頭任務完成，部分回吐，中國海油

（滬：６００９３８）、中國石化（滬：６０００２８）跌１﹒２％，中國石油

（滬：６０１８５７）跌１％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒７％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌０﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）軟０﹒２％。（ｅｙ）

