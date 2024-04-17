《Ａ股行情》尾盤再開車滬指漲２﹒１％復仇，小盤股平均彈７％



《經濟通通訊社１７日報道》中證監官員就新出台監管政策發聲安撫股民，滬深股市今早個

股普升，儘管中字頭趁勢稍作回吐，滬綜指半日仍漲超過１％，午後發力再上，全日收市錄得

２﹒１４％升幅，是自２月６日以來最大單日升幅，不止抹平昨日跌勢還倒升，報

３０７１﹒３８點，深成指同漲２﹒４８％，創業板指升２﹒１１％。

股價上升個股逼近４９００隻，其中約２５０隻股份漲停，大多數為小盤股，反映小盤股行

情的中證２０００指數高開約１％，開市不久後升幅迅即擴大，全日收市升６﹒６７％。

中證監上市公司監管司司長郭瑞明回應，強調公司僅因分紅不達標被實施其他風險警示，不

會導致退市，另外，財務指標觸及退市明年才生效，有退市風險公司數目預計在３０家左右。

兩市全日成交９１８５億元（人民幣．下同），按日減少３％，陸股通淨流出２﹒３２億元

。



＊科技股受炒集體飆＊



科技股今早有炒作，Ｓｏｒａ概念升幅居前，安諾其（深：３０００６７）飆兩成漲停，因

賽集團（深：３００７８１）升１５％，會暢通訊（深：３００５７８）炒高１２﹒４％，數碼

視訊（深：３０００７９）升１１﹒７％，元隆雅圖（深：００２８７８）、華揚聯眾

（滬：６０３８２５）、信雅達（滬：６００５７１）升一成漲停，華策影視

（深：３００１３３）升９％。

時空大數據概念同飆，恒華科技（深：３００３６５）飆１８﹒４％，設研院

（深：３００７３２）升１８﹒１％，天億馬（深：３０１１７８）漲１６﹒８％，縱橫股份

（滬：６８８０７０）升１３﹒１％，賽為智能（深：３０００４４）走高１２﹒８％。



＊萬科債價再崩，Ａ股抗跌＊



對講機龍頭企業海能達（深：００２５８３）因旗下產品涉侵犯摩托羅拉產品版權，此前被

美國法院頒令禁止銷售任何含有對講機技術的產品，案件有新進展，海能達在美提出上訴，上訴

法院同意暫停執行原審法院對公司頒布的產品禁售令及罰款等。海能達今日股價一字漲停，報

３﹒７１元。

萬科（深：０００００２）境內債午後跌幅擴大，「２２萬科０６」跌逾１１％，「２２萬

科０４」跌超７％。萬科Ａ股仍升０﹒４％。外電指萬科考慮出售其持有物流地產公司普洛斯的

全部股權，以回籠資金應對近期上升的償債壓力。

傳中國有意成立全國性房地產平台，收購各地爛尾樓項目改建成保障房項目，地產股上升，

新城控股（滬：６０１１５５）漲３﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）走高２﹒８％，新

湖中寶（滬：６００２０８）升２﹒５％，華僑城Ａ（深：００００６９）升１﹒７％，保利發

展（滬：６０００４８）揚１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５６５﹒４０ ＋１﹒５５

上證綜合指數 ３０７１﹒３８ ＋２﹒１４ ４１６２﹒５５

上證Ａ股指數 ３２１９﹒９４ ＋２﹒１４

深證成份指數 ９３８１﹒７７ ＋２﹒４８ ５０２２﹒１５

上證Ｂ股指數 ２５６﹒４７ ＋１﹒７３ １﹒５９

深證Ｂ股指數 １０６８﹒６８ ＋０﹒５９ ０﹒７１

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