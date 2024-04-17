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AH股新聞

17/04/2024 15:08

《Ａ股行情》尾盤再開車滬指漲２﹒１％復仇，小盤股平均彈７％

　
　　《經濟通通訊社１７日報道》中證監官員就新出台監管政策發聲安撫股民，滬深股市今早個
股普升，儘管中字頭趁勢稍作回吐，滬綜指半日仍漲超過１％，午後發力再上，全日收市錄得
２﹒１４％升幅，是自２月６日以來最大單日升幅，不止抹平昨日跌勢還倒升，報
３０７１﹒３８點，深成指同漲２﹒４８％，創業板指升２﹒１１％。
　　股價上升個股逼近４９００隻，其中約２５０隻股份漲停，大多數為小盤股，反映小盤股行
情的中證２０００指數高開約１％，開市不久後升幅迅即擴大，全日收市升６﹒６７％。
　　中證監上市公司監管司司長郭瑞明回應，強調公司僅因分紅不達標被實施其他風險警示，不
會導致退市，另外，財務指標觸及退市明年才生效，有退市風險公司數目預計在３０家左右。
　　兩市全日成交９１８５億元（人民幣．下同），按日減少３％，陸股通淨流出２﹒３２億元

　
＊科技股受炒集體飆＊
　
　　科技股今早有炒作，Ｓｏｒａ概念升幅居前，安諾其（深：３０００６７）飆兩成漲停，因
賽集團（深：３００７８１）升１５％，會暢通訊（深：３００５７８）炒高１２﹒４％，數碼
視訊（深：３０００７９）升１１﹒７％，元隆雅圖（深：００２８７８）、華揚聯眾
（滬：６０３８２５）、信雅達（滬：６００５７１）升一成漲停，華策影視
（深：３００１３３）升９％。
　　時空大數據概念同飆，恒華科技（深：３００３６５）飆１８﹒４％，設研院
（深：３００７３２）升１８﹒１％，天億馬（深：３０１１７８）漲１６﹒８％，縱橫股份
（滬：６８８０７０）升１３﹒１％，賽為智能（深：３０００４４）走高１２﹒８％。
　
＊萬科債價再崩，Ａ股抗跌＊
　
　　對講機龍頭企業海能達（深：００２５８３）因旗下產品涉侵犯摩托羅拉產品版權，此前被
美國法院頒令禁止銷售任何含有對講機技術的產品，案件有新進展，海能達在美提出上訴，上訴
法院同意暫停執行原審法院對公司頒布的產品禁售令及罰款等。海能達今日股價一字漲停，報
３﹒７１元。
　　萬科（深：０００００２）境內債午後跌幅擴大，「２２萬科０６」跌逾１１％，「２２萬
科０４」跌超７％。萬科Ａ股仍升０﹒４％。外電指萬科考慮出售其持有物流地產公司普洛斯的
全部股權，以回籠資金應對近期上升的償債壓力。
　　傳中國有意成立全國性房地產平台，收購各地爛尾樓項目改建成保障房項目，地產股上升，
新城控股（滬：６０１１５５）漲３﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）走高２﹒８％，新
湖中寶（滬：６００２０８）升２﹒５％，華僑城Ａ（深：００００６９）升１﹒７％，保利發
展（滬：６０００４８）揚１％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５６５﹒４０　＋１﹒５５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０７１﹒３８　＋２﹒１４　　　　４１６２﹒５５　　
　　上證Ａ股指數　　３２１９﹒９４　＋２﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９３８１﹒７７　＋２﹒４８　　　　５０２２﹒１５　　
　　上證Ｂ股指數　　２５６﹒４７　　＋１﹒７３　　　　　１﹒５９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０６８﹒６８　＋０﹒５９　　　　　０﹒７１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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