《Ａ股焦點》萬科境內債午後跌幅擴大，惟Ａ股抗跌暫升０﹒１％

《經濟通通訊社１７日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）境內債午後跌
幅擴大，「２２萬科０６」跌逾１１％，「２２萬科０４」跌超７％。
三大評級機構穆迪、惠譽及標普早前己先後將萬科信用評級下調至「垃圾級」。
萬科昨日在Ａ股互動平台上表示，過去兩年市場大幅調整，隨著那段期間的銷售逐步轉入竣
工交付，２０２４年的結算毛利率預計會有一定的壓力。
萬科Ａ股抗跌暫升０﹒１％，Ｈ股亦升近０﹒３％。（ｃｔ）
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17/04/2024 14:26
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幅擴大，「２２萬科０６」跌逾１１％，「２２萬科０４」跌超７％。
三大評級機構穆迪、惠譽及標普早前己先後將萬科信用評級下調至「垃圾級」。
萬科昨日在Ａ股互動平台上表示，過去兩年市場大幅調整，隨著那段期間的銷售逐步轉入竣
工交付，２０２４年的結算毛利率預計會有一定的壓力。
萬科Ａ股抗跌暫升０﹒１％，Ｈ股亦升近０﹒３％。（ｃｔ）
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