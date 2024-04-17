《Ａ股焦點》萬科境內債午後跌幅擴大，惟Ａ股抗跌暫升０﹒１％

《經濟通通訊社１７日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）境內債午後跌

幅擴大，「２２萬科０６」跌逾１１％，「２２萬科０４」跌超７％。

三大評級機構穆迪、惠譽及標普早前己先後將萬科信用評級下調至「垃圾級」。

萬科昨日在Ａ股互動平台上表示，過去兩年市場大幅調整，隨著那段期間的銷售逐步轉入竣

工交付，２０２４年的結算毛利率預計會有一定的壓力。

萬科Ａ股抗跌暫升０﹒１％，Ｈ股亦升近０﹒３％。（ｃｔ）

