《神州能源》不止重慶，四川多地居民投訴換錶後燃氣費用暴漲

《經濟通通訊社１７日專訊》重慶市區近期發生「燃氣費用暴漲」風波，不少市民投訴，自

去年末更換新燃氣錶後，在使用量未有增加情況下，燃氣公司結算的燃氣費用卻大增，一些月份

燃氣費用甚至比以前高２－３倍。在事件引發輿情後，重慶市政府新聞辦上周六（１３日）舉行

新聞發布會，稱已成立聯合調查組進駐涉事燃氣企業開展調查工作。

不止是重慶，相鄰的四川省多地居民也反映，自己家在更換燃氣錶後費用大增，例如成都多

個區居民關於燃氣計費異常的投訴超過２０條，南充、內江、自貢、綿陽、資陽、德陽、廣安等

地也有居民在網上向當地政府反映類似情況，有人投訴自家在更換新燃氣錶後顯示的燃氣用量暴

增，也有人投訴在燃氣使用方式沒有改變的情況下燃氣費竟然翻倍。



＊華潤旗下重慶燃氣去年第四季利潤按年暴增１１倍＊



到底川渝地區燃氣收費異常是個別現象還是整體問題，也可以從相關燃氣公司的業績表現來

判斷。根據重慶燃氣（滬：６００９１７）於今年３月初公布的業績快報，全年營收

１０２﹒４７億元，淨利５﹒６５億元，結合第三季財報可得出公司第四季營收約為３０﹒８１

億元，淨利則高達２﹒９１億元，超過了全年盈利的一半，和２０２２年第四季數據相比，公司

去年第四季營收大增２３﹒６％，利潤更暴增超過１１倍。

如此亮眼的財務數據，難免讓外界懷疑重慶燃氣更換居民燃氣錶的真實意圖，然而重慶燃氣

強調，公司是根據國家相關安全及計量檢定規程對服役到期的氣錶進行更換，新更換的氣錶均經

法定計量檢定機構檢定合格，公司已對客戶反映的情況已開通燃氣計量上門覆核服務快速通道，

暫未發現已覆核氣錶存在計量失準問題。

根據資料，重慶燃氣是由華潤燃氣（０１１９３）控股的國有企業，經營區域覆蓋重慶市

２６個行政區域和湖南保靖縣。（ｅｙ）

