【大國博弈】布林肯即將訪華，將提及中國支持俄國建國防工業基地

《經濟通通訊社１７日專訊》美國國務院發言人米勒周二表示，美國國務卿布林肯即將訪華

，預計布林肯將提出，美國擔心北京正幫助俄羅斯建立國防工業基地以應對烏克蘭戰爭。

米勒稱，美國在過去幾個月裏看到，有一些物資從中國運往俄羅斯，俄羅斯利用這些物資重

建工業基地，生產武器，而這些武器正出現在烏克蘭戰場上，「我們對此感到非常擔憂」。米勒

並透露，布林肯本月早些時候在布魯塞爾向北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）外長們提出了這一問

題，本周他在意大利會見七國集團（Ｇ７）外長時也將討論這一問題。

美國官員上周曾指出，中國向俄羅斯提供的物資包括無人機和導彈技術、衛星圖像和機床。

報道指，中國大使館發言人當時回應稱，中國不是烏克蘭危機的相關方，中俄之間的正常貿易不

應受到干擾或限制。

報道並提到，美國總統拜登在本月早些時候與中國國家主席習近平通電話時提出了這一問題

，隨後美國官員表示布林肯將在未來幾周內前往中國。布林肯此行的細節尚未公布。

此外，俄羅斯總統普京將於下月訪華，據《彭博》引述知情人士指，普京將向中方提出兩國

增加貿易量的必要性。據中國海關總署數據顯示，３月中國對俄羅斯出口同比下降近１６％，是

２０２２年中以來首次，外界推測可能是因為美國對俄羅斯經濟制裁升級，部分中國企業擔心遭

受美國二級制裁，而降低了對俄產品出口。（ｓｌ）

