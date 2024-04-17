《打擊貪腐》廣州前副市長王東涉受賄，被開除公職移送審查起訴

《經濟通通訊社１７日專訊》廣東省紀委監委通報，經立案調查，廣東省廣州市原副市長王

東嚴重違反公職人員組織要求、廉潔要求，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，現依據相關法規

，由廣東省監委給予其開除公職處分，沒收其違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審

查起訴，所涉財物一並移送。

通報指，王東無視中央八項規定精神，違規收受禮金；違背組織要求，隱瞞不報個人有關事

項，大肆以權謀私，利用職務上的便利在提高建設項目容積率、調整用地規劃、承攬工程項目等

方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

５９歲的王東畢業於清華大學建築系建築學專業，２００２年起先後擔任天津市建築設計院

副院長兼廣州分院院長、天津市建築設計院院長、廣州市建設委員會副主任、廣州市政府副秘書

長、廣州市城市規劃局局長、廣州市政協副主席、廣州市規劃局局長等職，２０１２年出任廣州

市副市長，直至２０２２年卸任，轉任廣州市政府正廳級幹部，去年１２月落馬。

在２０２１年王東的副市長任內，廣州發生３０００棵老榕樹被砍伐事件，掀起極大爭議，

最終驚動中央調查，廣州市１０名官員被問責，其中５人被免職，時任廣州市委書記及廣州市長

同時被更換。（ｓｌ）

