《中國要聞》五一港澳遊受歡迎，杭州多家銀行港幣兌換預約爆滿

《經濟通通訊社１７日專訊》內地五一黃金周還有不到兩星期就到，有旅遊服務平台統計，

出境遊預訂的十大熱門目的地包括香港和澳門，香港旅遊業議會亦估計將有８０萬內地客訪港。

不少內地遊客已做好遊港準備，其中浙江杭州有媒體引述市民指，不少銀行的港幣兌換預約名額

已爆滿，「這是要『擠爆』香港的節奏」。

據《杭州網》報道，杭州濱江區市民王女士打算五一帶著孩子去港澳遊玩，她所在的媽媽群

裏還有６組家庭都選擇五一遊港，不過，大家都發現這兩天預約不到銀行兌換港幣的名額。王女

士表示，今日（１７日）發現住所附近６家工商銀行預約明日兌換港幣名額全部被約滿，農行、

杭州銀行也一樣，只剩中國銀行還可以預約兌換港幣。

對於如此盛況，王女士認為不外乎兩個原因，一是假期長想去遠一點，二是也打算帶孩子去

迪士尼玩，香港迪士尼樂園的擁擠程度比上海的要少些。此外，相較於出國辦護照簽證，辦理港

澳簽註更加方便快捷。王女士透露，上周日去辦簽註時，拱墅區出入境管理中心也排起長龍，本

來幾分鐘就能辦完的簽註，結果要排隊半小時。

王女士提到，二十多天前就預訂了這次香港之旅，機票和酒店的價格與現時預訂相差不大，

單人來回機票１５００元人民幣左右，酒店價格每晚１０００多元人民幣，「都還算正常」。她

還表示，「我這次去香港完全沒打算『買買買』，定價不低再加上匯率不好，香港的購物已經不

再有優勢」，這次港澳遊主打「純玩」。（ｓｌ）

