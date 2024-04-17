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AH股新聞

17/04/2024 17:44

《中國房產》深圳首推住宅「以舊換新」項目，新盤鄰近傳統豪宅區

　　《經濟通通訊社１７日專訊》近期內地多個城市推出住房「以舊換新」政策，冀提振一二手
住宅市場，深圳樓市則出現首個「以舊換新」項目。深圳房地產中介龍頭樂有家宣布，將聯合綠
景地產（０００９５）旗下項目「綠景白石洲」，在深圳試點推廣房產「以舊換新」新模式。
　　樂有家介紹，具體操作模式為：換房客戶需在綠景白石洲項目繳納訂金，而後意向房源可鎖
定２個月；期間樂有家聚焦推廣舊房，盡快售出舊房；最後客戶簽約新房，交易成功。據《界面
新聞》引述樂有家方面指，具體流程細則將於稍後宣布。
　　綠景白石洲位於深圳市南山區，地處深圳核心發展區域福田與南山的交接點，毗鄰華僑城傳
統豪宅片區。項目去年９月首推約１２５７套住宅，面積介乎１０８－４０５平方米，扣除優惠
後起售價約為每平方米８﹒２萬元人民幣。截止目前，綠景白石洲的官方備案（銷售）為５７２
套，去化率約為４６％。
　　在深圳之前，近期有河南鄭州，山東淄博、青島、濟南，江蘇南通、南京，浙江寧波等十多
個城市推行住房「以舊換新」政策。各地實施細節都略有不同，但總體上還是以房企與中介合作
推出優先售舊房服務，以及國企或開發商直接收購舊房這兩種模式為主。（ｓｌ）

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