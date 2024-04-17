【ＦＯＣＵＳ】鮑公又改口風，大行隨波逐流

【ＦＯＣＵＳ】聯儲主席鮑威爾就「通脹」的口風一改再改，隨著５﹒２５％－５﹒５％的
聯邦基金利率削減時點愈推愈後，「不降息」或「再加息」兩隻黑天鵝迷蹤乍現，近日相繼放榜
的華爾街大行，有的乘勢大賺，有的獲利承壓，「隨波逐流」皆離不開「利率」二字。
＊淨利息收入南轅北轍＊
對通脹摸著石頭過河的聯儲，繼２０２１年稱之為「暫時性」，去年１２月稱之為「穩步放
緩」後
，周二（１６日）最新稱之為「缺乏進一步進展」。口風一改再改，早前已經被「激進加息」擺
一道的市場，今次再面對「減息三次」的坑愈挖愈大。
高企的利率對華爾街大行業績的影響各異，其中，資產排名第一的摩通，首季淨利息收入按
年增１１％至２３２億美元；資產排名第二的美銀和排名第三的富國，首季淨利息收入卻分別按
年降３％至１４０﹒３億美元、降８％至１２２億美元。
南轅北轍事關存款成本和貸款收入的此消彼長，儘管摩通、美銀、富國過去一年所支付的存
款利率皆大幅攀升，但摩通首季貸款發放量增長１６％，美銀為持平，富國則下降３８％。
＊未來或須習慣高利率＊
除了經營淨利息收入，高利率或持續更長的預期升溫，推動美企加快籌措資金步伐，年初至
今借貸額達創紀錄的５７３７億美元。其中，受益股票和債券承銷，「投行之王」高盛首季投資
銀行業務收入按年增３２％至２０﹒８億美元；此外，摩通、大摩、花旗的投行業務收入，亦分
別按年增２７％、１６％、３２％，至２０億、１６億、９﹒７７億美元。不過，為應對潛在壞
帳，摩通、美銀、富國首季分別撥備１８﹒８億美元、１１億美元、９﹒３８億美元作為信貸損
失準備金。
高息未礙私人借貸、企業融資，美國從工業生產到零售銷售皆維持強勁，高盛美國首席經濟
學家Ｄａｖｉｄ Ｍｅｒｉｃｌｅ最新稱，美國長期中性利率大有可能介乎３％至３﹒５％，此
跟橡樹資本創始人Ｈｏｗａｒｄ Ｍａｒｋｓ之前預測利率未來１０年都將位於２％至４％（而
非０％－２％）區間幾乎一致。
更激進的是戴蒙，他月初在年度股東信中表示，該行已準備好接受「非常廣泛」的利率，從
２％到８％甚至更高；而美國前財長薩默斯２月時亦指，「聯儲下一步行動是加息而非降息的可
能性或有１５％」。
無論頻轉口風的聯儲，今年會否最終如點陣圖所指降息三次，習慣更高的利率，都或是未來
的投資功課。
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