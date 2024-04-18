《駐京專電》工信部：截至３月底全國累計建成５Ｇ基站３６４萬個

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》工信部新聞發言人、總工程師趙志國在國

新辦發布會上介紹，截至３月底，全國累計建成５Ｇ基站達到３６４﹒７萬個，５Ｇ用戶普及率

也超過６０％，具備千兆網絡服務能力端口達到２４５６萬個，全球首條４００Ｇ全光省際骨干

網鏈路正式商用。「大家都知道，現在全球傳輸速度最快或者速率最高的就是４００Ｇ，現在開

通了４００Ｇ的鏈路，進行了商用，從而更好地支撐算力和數據要素跨主體、跨類型、跨地域高

效互聯互通。」



＊推動６Ｇ、下一代互聯網、量子通信等前沿技術研發應用＊



關於互聯網發展，將重點抓好以下三方面的工作：一是堅持創新引領，培育發展新質生產力

。全面加強新型信息基礎設施建設，系統布局關鍵核心技術攻關，推動６Ｇ、下一代互聯網、量

子通信等前沿技術研發應用。

二是堅持數實融合，加快推進新型工業化。促進人工智能與制造業深度融合，深入推動「

５Ｇ＋工業互聯網」規模化應用，加快構建以先進製造業為支撐的現代化產業體系。

三是堅持改革開放，持續優化營商環境。完善政策制度，推動行業監管體系和能力現代化，

縱深推進行風糾風工作，持續提升服務質量。進一步開放電信市場，激發各類市場主體活力。

