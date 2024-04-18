《駐京專電》北京首季ＧＤＰ同比增６％，住宅銷售面積下降２５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京統計局發布一季度經濟運行數據。一

季度，北京實現地區生產總值１０５８１﹒４億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增

長６％，高於上年全年增速０﹒８個百分點，亦高於全國首季ＧＤＰ增５﹒３％。



＊首季固投增１０﹒３％，民間投資增長２０﹒２％＊



一季度，北京巿固定資產投資（不含農戶）同比增長１０﹒３％。分領域看，基礎設施投資

增長８﹒２％，房地產開發投資增長８﹒９％，民間投資增長２０﹒２％。分行業看，製造業投

資增長３８﹒１％，其中高技術製造業投資增長４３﹒７％，信息傳輸、軟件和信息技術服務業

投資增長６８﹒５％，住宿和餐飲業投資增長２４﹒２％，社會領域中的教育投資增長

８２﹒９％、衛生和社會工作投資增長５６﹒７％。



＊首季住宅銷售面積同比下降２５％＊



一季度，北京巿商品房施工面積１１７７１﹒２萬平方米，同比下降６﹒２％，其中住宅施

工面積５７７８﹒６萬平方米，下降４﹒８％。北京巿商品房銷售面積１９２﹒６萬平方米，同

比下降１１％，其中住宅銷售面積１３７﹒６萬平方米，下降２５﹒０％。



＊首季社零總額增長０﹒７％＊



一季度，北京巿市場總消費額同比增長２﹒８％。其中，服務性消費額增長４﹒７％；實現

社會消費品零售總額３５８３﹒９億元，增長０﹒７％。分商品類別看，限額以上批發和零售業

中，與基本生活消費相關的日用品、飲料、煙酒類商品零售額分別增長２０﹒１％、１９﹒９％

和１８﹒９％；與升級類消費相關的金銀珠寶、家用電器和音像器材、化妝品類商品零售額分別

增長２１﹒０％、１５﹒３％和５﹒９％。限額以上批發和零售業、住宿和餐飲業實現網上零售

額１２３０﹒１億元，同比增長８﹒０％。

一季度，北京巿城鎮調查失業率均值為４﹒２％，低於上年同期０﹒４個百分點。其中，３

月份，城鎮調查失業率為４﹒３％，環比持平。



＊首季工業增加值同比增長７﹒２％＊



一季度，北京巿規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長７﹒２％。重點行業中，計

算機、通信和其他電子設備製造業增長１９﹒７％，醫藥製造業增長１５％，電力、熱力生產和

供應業增長３％，汽車製造業下降１﹒２％。高端產業引領工業發展，高技術製造業、戰略性新

興產業增加值同比分別增長１６﹒８％和１４﹒６％，高於規模以上工業９﹒６個和７﹒４個百

分點。

