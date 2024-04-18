【大國博弈】美對華海運造船業發起３０１調查，中方表強烈不滿

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》美國貿易代表辦公室宣布，發起針對中國

海事、物流和造船業的「３０１調查」，審視中方相關行為和政策是否不合理或具歧視性，及有

否對美國商業構成負擔或限制。該國貿易代表戴琪指，接獲５個美國工會聯署提出令人擔憂的嚴

重指控，指中國為謀求主導地位，長期採取不公平和非市場政策和行為，像在其他領域觀察到的

一樣，在中國和全球破壞公平競爭，承諾將全面徹查。

中國商務部表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，

回到以規則為基礎的多邊貿易體制中。中方將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決

捍衛自身權益。



＊商務部：美產業問題歸咎中國違經濟常識＊



中國商務部發言人批評，美方出於國內政治需要發起新的３０１調查，是一錯再錯。發言人

指出，美方的申請書充斥大量不實指責，將正常貿易投資活動曲解為損害美國國家安全和企業利

益，將自身產業問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有違經濟常識；又指美方為本國產業提供

數以千億計美元的歧視性補貼，卻指責中方採取所謂「非市場做法」，中國產業的發展是企業技

術創新和積極參與市場競爭的結果，美方指責根本站不住腳。

商務部又指，美國上屆政府啟動對華３０１調查並對華加徵關稅，已被世貿組織裁定違反世

貿規則，受到眾多世貿成員的反對。

