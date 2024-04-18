《駐京專電》人行：提高直接融資比重，信貸投放並非愈多愈好

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》人民銀行黨委理論學習中心組在《人民日
報》撰文稱，當前，為實體經濟發展提供高質量金融服務，著力營造良好的貨幣金融環境，需著
重做好五方面工作：貨幣信貸總量要穩；把握好金融資源存量和增量的關係，暢通貨幣政策傳導
機制；持續優化資金供給結構，做到有增有減；兼顧內外均衡，統籌好利率和匯率兩種資金價格
；採用多元視角科學評價金融支持力度。密切關注企業貸款轉存和轉借等情況。
文章指出，除了信貸結構，廣義上還要不斷優化全社會融資結構，提高直接融資比重。在高
質量發展階段，加快發展新質生產力客觀上需要直接融資加速推進，這會對信貸資金形成良性替
代，有助於構建起多層次、廣覆蓋、供需更匹配的金融支持體系。
＊增強貸款增長的穩定性和可持續性＊
文章提出，貨幣信貸總量要穩。從服務實體經濟這個根本宗旨出發，信貸投放歸根結底應與
實體經濟高質量發展的需要相適配，關鍵是把握好度，而非越多越好。
文章明確，未來，還將繼續保持貨幣政策的穩健性，準確把握貨幣信貸供需規律和新特點，
引導金融機構保持信貸均衡投放，增強貸款增長的穩定性和可持續性，拉長時間、跨越周期保持
社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，以金融總量的合理適度增長
支持實體經濟平穩健康發展。
全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇