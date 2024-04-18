《駐京專電》工信部：智能製造業規模已達３萬億，將強化應用牽引

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》工信部副部長單忠德在國新辦發布會表示

，中國智能製造裝備產業規模已經達到了３﹒２萬億以上。要抓住推進大規模工業設備更新機遇

，體系化推進智能製造應用探索、科技攻關、基礎設施建設等工作，大力推進製造業數字化、網

絡化、智能化發展，為製造強國建設提供有力支撐。



＊深入推進智能工廠和智慧供應鏈建設＊



下一步，將做好幾個方面的工作。一是強化應用牽引。深入推進智能工廠和智慧供應鏈建設

。開展「人工智能＋」行動，建設智慧園區，培育一批數字化轉型、智能化發展的典型標桿，支

持傳統產業和中小企業基於成熟技術、先進適用技術進行技術改造。目標是到２０２５年，

７０％以上的規模以上製造業企業基本實現數字化、網絡化，建成一批引領產業發展的智能製造

示范工廠。

二是完善供給支撐。要謀劃布局智能製造領域的相關重大科技創新項目，加強智能製造工藝

、智能製造裝備、智能產品、軟件系統等關鍵核心技術攻關，同時開展智能製造系統解決方案供

應商培育，到２０２５年培育一批專業水平高、服務能力強的智能製造系統解決方案的供應商，

更好地推動更多企業進行數字化轉型、智能化提升。

三是健全基礎設施。適度超前布局５Ｇ、算力、移動物聯網等信息基礎設施，加大工業互聯

網平台建設，加快工業互聯網創新發展，完善智能製造標准體系。特別是要加強評估評價工作，

目標是到２０２５年建成一批具有行業和區域影響力的工業互聯網平台。

