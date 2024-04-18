《駐京專電》工信部：低空經濟是重要發展方向，將形成萬億級規模

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》工信部副部長單忠德在國新辦發布會表示

，低空經濟是典型的新興產業，是新質生產力的典型代表，是新興產業未來發展的重要方向，將

來一定會形成萬億級產業規模。

到２０２３年底，中國民用無人機研制企業已經超過２３００家，量產的無人機產品超過

１０００款。２０２３年，中國交付民用無人機超過３１７萬架，通用航空製造業產值超過

５１０億元（人民幣．下同），同比增長近６０％。



＊加快新型通用航空裝備核心技術攻關＊



加快打造低空經濟增長新引擎。工信部將重點加強四個方面的工作：一是加快裝備創新。因

為發展低空經濟需要低空裝備，就是圍繞無人化、電動化、智能化發展趨勢，加快新型通用航空

裝備核心技術攻關，包括電池、電機等應用到航空工業的關鍵技術創新，構建滿足不同應用場景

需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空裝備產品體系。

二是加強應用牽引。聚焦應用場景，物流、救援、運輸等不同的場景，以產業生態鏈構建為

導向，打造低空多場景應用示範體系，積極培育低空經濟領域高技術企業、專精特新「小巨人」

企業，加快圍繞創新鏈布局低空經濟發展的產業鏈。

三是增強技術貫通。充分利用好、發揮好新一代信息通信技術、數字技術、智能技術、人工

智能等使能技術，加速低空智聯技術攻關和模式創新，為構建未來低空安全高效運行體系提供堅

實支撐。

四是強化標準支撐。加快建立貫穿低空裝備研發設計、生產製造、試驗驗證、運行支持全生

命周期的工業標准體系，聯合有關部門推動建設第三方檢測認證體系。

