華電國際（１０７１）首季完成發電量按年跌０﹒１９％

《經濟通通訊社１８日專訊》華電國際（０１０７１）（滬：６０００２７）公布，按照中
國會計準則財務報告合併口徑計算的２０２４年第一季度累計完成發電量５６１６萬兆瓦時，較
上年同期下降約０﹒１９％；完成上網電量５２４８萬兆瓦時，較上年同期下降約０﹒３％。今
年第一季度，每兆瓦時平均上網電價約為５０９﹒３１元人民幣。（ａｃ）
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
18/04/2024 17:30
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國會計準則財務報告合併口徑計算的２０２４年第一季度累計完成發電量５６１６萬兆瓦時，較
上年同期下降約０﹒１９％；完成上網電量５２４８萬兆瓦時，較上年同期下降約０﹒３％。今
年第一季度，每兆瓦時平均上網電價約為５０９﹒３１元人民幣。（ａｃ）
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