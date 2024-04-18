華電國際（１０７１）首季完成發電量按年跌０﹒１９％

《經濟通通訊社１８日專訊》華電國際（０１０７１）（滬：６０００２７）公布，按照中

國會計準則財務報告合併口徑計算的２０２４年第一季度累計完成發電量５６１６萬兆瓦時，較

上年同期下降約０﹒１９％；完成上網電量５２４８萬兆瓦時，較上年同期下降約０﹒３％。今

年第一季度，每兆瓦時平均上網電價約為５０９﹒３１元人民幣。（ａｃ）

