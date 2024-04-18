《神州頭條》財經報章頭版摘要：「出口多就是產能過剩」站不住腳

《經濟通通訊社１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



加大政策實施力度，增強經濟向好態勢

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多位國家發展改革委相關負責人在國新辦舉行的新聞發布會上表示，一季度經濟運行延續回升向

好態勢，經濟增速超出預期。做好二季度工作，關鍵是抓落實。要加大宏觀政策實施力度，協同

實施產業、投資、消費、就業、價格等方面政策，增強宏觀政策取向一致性，推動形成政策合力

。全力鞏固和增強經濟回升向好態勢，推動高質量完成全年經濟社會發展目標任務。



中央第八巡視組巡視上交所黨委工作動員會召開

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中央第八巡視組巡視上海證券交易所黨委工作動員會近日召開。中央第八巡視組組長楊鑫作了動

員講話，對深入學習貫徹習近平總書記關於巡視工作重要講話精神，扎實開展巡視工作提出要求

。上海證券交易所黨委書記、理事長邱勇主持會議並講話。



精準出清加碼，構建進退有序市場格局

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新「國九條」和證監會退市意見４月１２日出台，交易所相應修改股票上市規則。記者梳理發現

，本次退市規則修改著眼於提升存量上市公司整體質量，通過嚴格退市標准，加大對「僵屍空殼

」和「害群之馬」出清力度，精準出清劣跡、績差風險公司。





《上海證券報》



促消費引外資發展壯大民營經濟，一攬子穩經濟政策加速推進

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國家發展改革委副主任劉蘇社在發布會上表示，總的看，一季度中國經濟運行延續回升向好態勢

，經濟增速超出預期。接下來將落實好近期出台的大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案、

更大力度吸引和利用外資行動方案等政策，加快推動超長期特別國債等舉措落地，積極培育和發

展新質生產力。同時，加強預期引導、增強市場信心，全力鞏固和增強經濟回升向好態勢，推動

高質量完成全年經濟社會發展目標任務。



中央第八巡視組巡視上交所黨委工作動員會召開

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中央第八巡視組巡視上海證券交易所黨委工作動員會召開。中央第八巡視組組長楊鑫作了動員講

話，對扎實開展巡視工作提出要求。上海證券交易所黨委書記、理事長邱勇主持會議並講話。



多個證監局要求ＩＰＯ輔導企業簽署承諾書

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上市發行入口關是新「國九條」提出的重點改革領域之一，監管一線正抓緊謀劃具體措施。從投

行人士處獲悉，多個證監局近日下發通知，要求ＩＰＯ輔導企業簽署《提高擬上市企業申報質量

承諾書》，承諾信息披露真實、準確、完整，樹立正確的「上市觀」，不以「圈錢」為目的盲目

謀求上市等。





《證券時報》



中國將加快對接高標準國際經貿規則

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國務院總理李強４月１７日下午在廣州同參加第１３５屆中國進出口商品交易會（廣交會）的境

外採購商代表座談。英特宜家、沃爾瑪、科佩爾、露露國際、美而真、阿爾祖姆、似鳥、歐尚、

生牌、凱斯科、長友等境外企業負責人出席。



「出口商品多就是產能過剩」說法站不住腳

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國家發展改革委相關負責人就當前市場關注的產能過剩、超長期特別國債安排、政府投資帶動作

用等多個熱點問題作出回應。針對當前部分觀點將產能過剩與國際貿易掛勾，認為「出口商品多

就是產能過剩」，政策研究室主任金賢東回應，這個說法站不住腳。「中國每年大量進口芯片、

飛機、大豆、原油等商品，那麼這些商品的出口國難道都產能過剩了嗎？」金賢東稱，在經濟全

球化的背景下，供給、需求具有全球性，各國的產能由其產業比較優勢決定。



壓實中介機構「看門人」責任，多家券商被立案

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監管部門持續壓實中介機構責任，近日已有多家券商收到了罰單。４月１６日，東吳證券發布公

告稱，因公司涉嫌在國美通訊、紫鑫藥業非公開發行股票保薦業務中未勤勉盡責，被證監會立案

。這是一周之內，第三家被證監會立案的證券公司。４月１２日，中信證券、海通證券雙雙披露

公告，因在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦白２０２３年非公開發行股票過程中涉嫌違法違

規，兩家券商均被證監會立案。（ｃｔ）

