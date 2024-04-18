《神州經脈》中國續減美債，人行加強監測資金空轉，三千一得復失

《神州經脈》滬深股市今日（１８日）衝高回落，早盤保險板塊集體升超２％，多隻銀行股

盤中創新高，帶動Ａ股擴大升勢，滬綜指高見３１０２﹒５５點，是自去年１０月以來首站上三

千一關。然而去到午後，隨著外資逐步擴大流出規模，滬指升幅逐漸收窄，收市升幅已剩餘

０﹒０９％，報３０７４﹒２２點，連續兩日上升，但三千一得復失。深市午後倒跌，深成指跌

０﹒０５％，創業板指更吐０﹒５５％。兩市成交額９４９６億元（人民幣．下同），按日增加

３﹒４％，陸股通淨流出５２﹒８５億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤維持在在５０點左右窄幅波動，午後跌幅擴大

，一度跌穿７﹒２４關口，低見７﹒２４０８，尾段跌幅收窄，收報７﹒２３９０，較上個交易

日４時３０分收盤價跌４１點子，全日在７﹒２３２５至７﹒２４０８之間波動。今日人民幣兌

一美元中間價報７﹒１０２０，較上個交易日升５點子，兩連升，與市場預測偏離收窄至

１２６１點，上個交易日報７﹒１０２５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 今年首季信貸增長數據疲軟引發關注，人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新解畫

，稱去年第一季金融機構貸款投放較快，出現「衝時點」現象，而人行加強引導信貸均衡投放，

因此今年一季度貸款投放比例向歷史平均水平回歸，為未來三個季度的信貸增長留足空間。對於

今年以來人民幣對美元匯率波動情況，朱鶴新強調人行對保持人民幣匯率基本穩定的目標和決心

不會變，人行將堅持以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度；堅

決對順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在均衡水平上基本穩定。



２﹒ 對於３月末社融存量增速創２０１７年有記錄以來最低，人民銀行調查統計司負責人張文

紅回應稱，今年人行更加注重引導金融機構信貸均衡增長，一季度新增社會融資規模雖然同比有

所回落，但仍處於歷史上比較高的水平，在穩固對實體經濟支持的同時，避免過度衝高導致後勁

不足，有助於增強信貸增長的可持續性。至於３月末廣義貨幣（Ｍ２）餘額突破３００萬億元，

達３０４﹒８萬億元，人行貨幣政策司司長鄒瀾回應稱，當前存量貨幣確實已經不低；一些銀行

在內部考核上還有「規模情節」，超過了實體經濟的有效融資需求；部分企業借助自己的優勢地

位，用低成本貸款融資買理財或轉貸給別的企業，就容易形成空轉和資金沉澱，降低資金使用效

率。相關部門將加強對資金空轉的監測，完善管理考核機制。



３﹒ 美國財政部公布的最新數據顯示，中國在今年２月所持美國國債金額進一步減少２２７億

美元，規模降至７７５０億美元，連續兩個月減持，至去年１０月以來最低水平，然而被視為中

國託管帳戶所在地的比利時持倉增加了２６９億美元。截至今年２月，中國持有的美債規模在美

國以外國家或地區繼續居於第二，僅次於日本。日本２月所持美國國債增加１６４億美元，至

１﹒１７萬億美元，至於第三大持有國英國持倉增加９６億美元至７００８億美元。



４﹒ ＳＷＩＦＴ最新報告顯示，２０２４年３月人民幣國際支付份額４﹒６９％，再創新高，

連續五個月維持在４％水平上方；人民幣國際支付排名也連續五個月維持在全球第四。人民幣３

月的國際支付份額距離排名第三的英鎊的６﹒５７％已收窄至不足２個百分點。



５﹒ 國家外匯管理局公布，按美元計值，３月銀行結匯１８４０億美元，售匯２００７億美元

；１－３月，銀行累計結匯５４２２億美元，累計售匯５６７０億美元，結售匯逆差２４８億美

元。國家外匯局副局長王春英表示，一季度境內市場主體結匯需求略有減弱，購匯意願並沒有持

續上升。近年境內主體逐步適應人民幣匯率雙向波動，匯率預期更加平穩，主要根據實際需求開

展結售匯，外匯交易的理性程度明顯提升。



６﹒ 美國貿易代表辦公室宣布，發起針對中國海事、物流和造船業的「３０１調查」，審視中

方相關行為和政策是否不合理或具歧視性，及有否對美國商業構成負擔或限制。中國商務部表示

強烈不滿和堅決反對，敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到以規則為基礎的

多邊貿易體制中。中方將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。



７﹒ 華為Ｐ７０手機今起開售。Ｐ７０手機系列有４款規格，售價介乎５４９９元至

１０９９９元。Ｐｕｒａ ７０系列搭載全新ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ４﹒２，北斗衛星消息升級

支持發送圖片消息；全系列支持ＡＩ隔空操控、智感支付，更接入盤古大模型，帶來ＡＩ消除、

ＡＩ雲增強等更多智慧應用；機背相機島為三角造型，鏡頭共有一大兩小。其中Ｕｌｔｒａ的鏡

頭為業界獨創超聚光伸縮鏡頭，據報外部伸縮件供應商是瑞聲科技。



８﹒ 工信部副部長單忠德表示，低空經濟是典型的新興產業，是新質生產力的典型代表，是新

興產業未來發展的重要方向，將來一定會形成萬億級產業規模。他強調要加快打造低空經濟增長

新引擎，而工信部將重點加強四個方面的工作，包括加快裝備創新、加強應用牽引、增強技術貫

通、強化標準支撐。（ｓｌ）

