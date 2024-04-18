《鍾之日記》貿易戰鑼聲響，神州嚴陣以待

《鍾之日記》４月１８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



恒指今早近乎平開後，早段走勢反覆，最多跌４０多點。隨後跟隨內地Ａ股抽升，最多升超

過２５５點，並一度收復５０天及１００天線。尾段升幅收窄，收報１６３８５，升１３４點或

升０﹒８％，主板成交近９５３億元。預料港股短期仍然反覆，畢竟受美國減息步伐放慢以及地

緣政治變數的影響，加上Ａ股走勢反覆，港股是否持續上升仍有待觀察。



＊滬指三千一得而復失＊



金融股今早領漲Ａ股，保險板塊集體升超２％，多隻銀行股盤中創新高，帶動Ａ股擴大升勢

，滬綜指早市高見３１０２﹒５５點，是自去年１０月以來首站上三千一關。然而去到午後，隨

著外資逐步擴大流出規模，滬指升幅逐漸收窄，去到收市升幅已剩餘０﹒０９％，報

３０７４﹒２２點，連續兩日上升。至於深市午後則倒跌，深成指跌０﹒０５％，創業板指更吐

０﹒５５％。兩市成交額９４９６億元人民幣，按日增加３﹒４％，陸股通淨流出５２﹒８５億

元人民幣。



＊美貿易戰亮牌，鋼材股偏跌＊



美國總統拜登為競逐連任亮出中國牌，指控中國向全球輸出過剩產能擾亂市場，並打響新一

輪對華貿易戰，包括擬對中國進口鋼和鋁大幅加徵關稅，以及對中國海事、物流和造船業正式啟

動３０１調查。

鋼鋁板塊偏跌，中國宏橋（０１３７８）今跌１﹒９％，馬鋼（００３２３）跌１﹒８％，

重鋼（０１０５３）跌１﹒６％，中鋁（０２６００）軟０﹒４％，鞍鋼（００３４７）升

１﹒５％；船運股則升跌互見，東方海外（００３１６）漲４﹒２％，太平洋航運

（０２３４３）升３％，中國外運（００５９８）跌１﹒２％，中遠海能（０１１３８）則跌

１﹒５％。

拜登擬對中國貿易嚴防死守，而作為貿易戰發起者的前總統、共和黨候選人特朗普則更不在

話下。特朗普此前提出，如果在總統大選中獲勝，他將對所有進口商品普遍徵收１０％的關稅，

而且可能會針對中國商品徵收６０％或更高的關稅。巴克萊估計，如果特朗普當選後履行承諾，

而中國實施全面報復，人民幣的名義有效匯率（ＮＥＥＲ）可能會貶值３﹒１％。



＊國際油價震盪，中海油挫２％＊



中東局勢持續緊張，然而美國原油庫存升至９個月高點，再加上中國工業數據疲軟，推動紐

約期油結算價跌３﹒１％，至８２﹒６９美元，跌破８４美元關鍵支撐位，布蘭特期油同跌３％

，至每桶８７﹒２９美元，創近１個月最大跌幅。

三桶油之中，中石油（００８５７）下跌１﹒５％，中海油（００８８３）更跌２﹒２％，

至於中石化（００３８６）則升１﹒３％。





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