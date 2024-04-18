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AH股新聞

18/04/2024 10:33

《Ａ股焦點》金融股拉動大盤，保險板塊集體升超２％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》金融股今早領漲Ａ股，保險板塊拉漲，中國人保
（滬：６０１３１９）、中國太保（滬：６０１６０１）齊漲３％，新華保險
（滬：６０１３３６）、中國平安（滬：６０１３１８）升２﹒１％，中國人壽
（滬：６０１６２８）升２％。
　　大型銀行板塊方面，農業銀行（滬：６０１２８８）漲２％，交通銀行
（滬：６０１３２８）升１﹒９％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升１﹒７％，工商銀行
（滬：６０１３９８）揚１﹒３％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒１％，建設銀行
（滬：６０１９３９）升１％。
　　人民銀行黨委理論學習中心組在《人民日報》刊登署名文章稱，要兼顧內外均衡，統籌好利
率和滙率兩種資金價格，堅持人民幣匯率主要由市場決定的同時，堅決對順周期行為進行糾偏，
防範滙率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率水平基本穩定。文章
稱，下一階段將注重盤活被低效佔用的金融資源，繼續加強監測，密切關注企業貸款轉存和轉借
等情況，促進提高資金使用效率，還要引導更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發
展和中小微企業。（ｅｙ）

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