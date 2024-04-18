【聚焦人幣】首季結售匯逆差２４８億美元，外匯局：結匯需求弱

《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局副局長、新聞發言人王春英在國新辦記者會上解讀

一季度中國外匯收支具體情況時指出，一季度境內市場主體結匯需求略有減弱，購匯意願並沒有

持續上升。近年境內主體逐步適應人民幣匯率雙向波動，匯率預期更加平穩，主要根據實際需求

開展結售匯，外匯交易的理性程度明顯提升。

今年一季度，銀行代客涉外收入１６５８６億美元，對外付款１６５５５億美元，涉外收付

款順差３１億美元；從銀行結售匯數據看，銀行結匯５４２２億美元，售匯５６７０億美元，結

售匯逆差２４８億美元。

一季度，衡量結匯意願的外匯收入結匯率為６２﹒２％，較２０２３年同期小幅下降１﹒６

個百分點；衡量購匯意願的外匯支出售匯率為６６﹒５％，下降１﹒８個百分點。



＊一季度跨境資金小幅淨流入＊



一季度，銀行代客涉外收支總體呈現順差，其中１－２月跨境資金表現為淨流入，３月轉為

淨流出，存在季節性等因素影響，特別是春節後外貿企業開工生產、集中採購原材料，進口支付

需求上升帶動跨境支出增多，待產品出口銷售後，未來相關跨境收入將會增加。

一季度，銀行結售匯月均逆差８３億美元。其中，銀行代客結匯同比下降３％，售匯與上年

同期基本持平。當前企業獲取人民幣資金的便利度提升、方式更加多元，比如通過「近結遠購」

掉期工具，當期將部分外匯資金轉換成人民幣來使用，並約定未來再轉換回來，替代減少了部分

當期結匯。

一季度，企業利用遠期、掉期、期權等外匯衍生產品管理匯率風險的規模合計３９５８億美

元，同比增長２３％；企業套保比率為２８﹒１％，較２０２３年同期上升３﹒２個百分點。

另外，外匯局數據顯示，中國經常帳戶順差繼續保持在合理均衡區間。經初步統計，一季度

中國貨物和服務貿易合計實現順差超６００億美元，處於歷史同期較高水平。（ｓｌ）

