《神州金融》人行：防止利率過低導致內捲式競爭加劇和資金空轉

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在國新辦新聞發布會上回應實際

利率問題時表示，人行會結合經濟回升態勢和經濟轉型形勢繼續密切觀察，既要將名義利率保持

在合理水平，鞏固經濟回升向好的態勢，也要充分考慮高質量發展的需要，避免削減結構調整的

動能，防止利率過低導致內捲式競爭加劇和資金空轉，這會造成物價進一步降低，相互形成不良

循環。

鄒瀾表示，不同行業和企業貸款利率存在差異、產品價格漲跌幅度不同，感受到的實際利率

不一樣。例如，文化娛樂服務業和經濟新動能領域的產品價格呈現上漲態勢，銀行給這些領域的

貸款名義利率又相對低，所以企業感受到的實際利率就會低。而與房地產關聯度高的黑色金屬等

行業價格跌幅大，金融機構較謹慎，貸款名義利率就會高一些，企業所感受到的實際利率就會高

。

從物價的階段性看，一方面，中國經濟持續向好，總需求在擴大，物價回升有基礎、有條件

；另一方面，部分農產品價格到了調整拐點，旅遊出行更加普遍，這些因素有利於助推價格回暖

，物價走勢有望在低位溫和回升，實際利率也會有相應變化。（ｃｔ）

