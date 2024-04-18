《中國要聞》中德簽汽車數據共享意向，德國冀在華車企數據傳回

《經濟通通訊社１８日專訊》中國和德國簽署《關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明

》，聲明稱雙方旨在數據採集傳輸、技術法規協同等方面合作，推動兩國智能網聯汽車產業發展

。《路透》分析稱，德國希望此舉能讓汽車製造商將中國境內的數據傳回德國，這對在華外企來

說一直是一個有爭議的話題。

中國工業和信息化部部長金壯龍與德國聯邦經濟和氣候保護部、聯邦數字化和交通部代表，

１６日下午在中國國務院總理李強與德國總理朔爾茨見證下，共同簽署上述《聯合意向聲明》。

中德雙方將進一步加深自動網聯駕駛╱智能網聯汽車領域政府、機構、產業等多層面對話交流，

開展標準規範制定、技術法規協同、數據採集傳輸、法規政策交流、無線電頻率協同、測試示範

應用等多方面合作，推動兩國智能網聯汽車產業高質量發展。



＊德國指為進一步討論數據傳輸到外國提供空間＊



德國在聲明中表示，《聯合意向聲明》將為進一步為討論數據傳輸到外國提供空間，並強調

尚未達成共識，呼籲在這一領域為德國和歐盟企業帶來切實的改善。

中國在２０２３年收緊了汽車行業內的數據使用規則，禁止中國的智能汽車的數據直接傳輸

到國外，迫使車企轉而使用國內的雲服務。

中德《聯合意向聲明》發表之際，歐盟和美國對中國技術進入其市場並在當地收集數據可能

帶來的安全風險的擔憂日益加深，華盛頓已於今年２月就中國汽車進口可能帶來的國家安全風險

展開調查。

包括大眾汽車中國區負責人在內的歐洲商界領袖都對中國限制將數據傳回歐洲表示不滿，因

為中國對數據傳輸的限制遠遠大於歐洲對企業向中國傳輸數據的限制。（ｃｔ）

