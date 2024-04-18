《Ａ股行情》滬指低開０﹒３７％，美大選前打響新一輪對華貿易戰

《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統拜登為競逐連任打出貿易牌，打響新一輪對華貿易戰

，重頭戲包括擬對中國進口鋼和鋁大幅加徵關稅，以及對中國海事、物流和造船業正式啟動

３０１調查，鋼材股上升而造船股低開。滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒３７％，報

３０６０﹒０３點，深成指低開０﹒４８％，創業板指低開０﹒７％。

中國商務部對美針對中國海運造船業啟動３０１調查表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方尊

重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制中。中方將密切關注

調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

拜登在搖擺州賓夕法尼亞州的競選造勢活動上對當地鋼鐵工人喊話，稱中國的退休人口比勞

動力還多，而且還排外，現在攤上了真正的經濟困境，拜登還表示要繼續採取措施阻止中國獲得

晶片等先進技術。另外，美國國務卿布林肯據報將於４月２３日啟程前往中國，進行為期四天的

訪問，焦點在於警告中國不要協助俄羅斯加強軍工生產能力。

中國在今年２月所持美國國債金額進一步減少２２７億美元，規模降至７７５０億美元，連

續兩個月減持，至去年１０月以來最低水平。

人民銀行今日進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

