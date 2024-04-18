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AH股新聞

18/04/2024 11:35

《Ａ股行情》滬綜指衝高三千一後回落，半日升０﹒５５％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》金融股今早領漲Ａ股，保險板塊集體升超２％，多隻銀行股盤
中創新高，帶動Ａ股擴大升勢。滬綜指一度高見３１０２﹒５５點，是自去年１０月以來首站上
三千一關；深成指升０﹒７２％，創業板指揚０﹒４５％。兩市成交額６１９３億元（人民幣．
下同），較上日（１７日）同時段增長８﹒６％，惟陸股通淨流出超過２６億元。
　
＊新華保險Ａ飆近半成＊
　
　　金融股今早領漲Ａ股，保險板塊拉漲，新華保險（滬：６０１３３６）飆升４﹒８％，中國
人壽（滬：６０１６２８）漲４﹒１％，中國太保（滬：６０１６０１）漲４％，中國人保
（滬：６０１３１９）、中國平安（滬：６０１３１８）升２﹒６％。
　　大型銀行板塊盤中顯著升，午收升幅則收窄，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒９％，
中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒６％，農業銀行
（滬：６０１２８８）升０﹒５％。
　　
＊特斯拉電池工廠將開工，寧德時代無升跌＊
　
　　據內媒《澎湃新聞》引述特斯拉中國方面報道，特斯拉上海儲能超級工廠計劃於今年５月開
工，並於２０２５年第一季度完成量產。這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目，
建成後將生產超大型商用儲能電池Ｍｅｇａｐａｃｋ。
　　特斯拉概念股走高，北特科技（滬：６０３００９）、萬豐奧威（深：００２０８５）漲停
，卡倍億（深：３００８６３）漲７﹒８％，安潔科技（深：００２６３５）漲７﹒７％，星源
卓鎂（深：３０１３９８）升７﹒６％，繼峰股份（滬：６０３９９７）升６﹒９％。
　　不過，為特斯拉提供動力電池的供應商寧德時代（深：３００７５０）盤中下跌，半日收市
無升跌，報１９５﹒９９元。（ｅｙ）

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