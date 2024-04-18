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AH股新聞

18/04/2024 13:32

《Ａ股行情》滬指午後升幅收窄至０﹒３３％，深成指揚０﹒５５％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股市場午後升幅再收窄，陸股通淨流出額擴至超過４０億元
，滬綜指現升０﹒３３％，報３０８１﹒３９點，滬深３００指數升０﹒４１％，深成指升
０﹒５５％，創業板指升０﹒１８％。上海Ｂ股升０﹒２５％，深圳Ｂ股升０﹒１５％。
（ｅｙ）

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