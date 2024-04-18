《Ａ股行情》盤中升幅銷滬指升０﹒１％收市，能源工業類板塊領跌

《經濟通通訊社１８日報道》金融股今早領漲Ａ股，保險板塊集體升超２％，多隻銀行股盤

中創新高，帶動Ａ股擴大升勢，滬綜指早市高見３１０２﹒５５點，是自去年１０月以來首站上

三千一關。然而去到午後，隨著外資逐步擴大流出規模，滬指升幅逐漸收窄，去到收市升幅已剩

餘０﹒０９％，報３０７４﹒２２點，連續兩日上升。至於深市午後則倒跌，深成指跌

０﹒０５％，創業板指更吐０﹒５５％。兩市成交額９４９６億元（人民幣．下同），按日增加

３﹒４％，陸股通淨流出５２﹒８５億元。

今年首季信貸增長數據疲軟引發關注，人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新解畫，

稱去年第一季金融機構貸款投放較快，出現「衝時點」現象，而人行加強引導信貸均衡投放，因

此今年一季度貸款投放比例向歷史平均水平回歸，為未來三個季度的信貸增長留足空間。

美國總統拜登為競逐連任亮出中國牌，指控中國向全球輸出過剩產能擾亂市場，並打響新

一輪對華貿易戰，包括擬對中國進口鋼和鋁大幅加徵關稅，以及對中國海事、物流和造船業正式

啟動３０１調查，而除了美國，歐盟亦對中國多個戰略產業展開反補貼調查，中國多項戰略產業

面臨西方圍堵風險。



＊火電股挫，三桶油受累油價急跌＊



３月內地全社會用電量７９４２億千瓦時，同比增長７﹒４％，增速相較今年１－２月的按

年增長１１％趨緩。火電股捱沽，深南電Ａ（深：００００３７）瀉５﹒８％，內蒙華電

（滬：６００８６３）挫４﹒７％，華能國際（滬：６０００１１）跌４﹒３％，國電電力

（滬：６００７９５）跌４％，華電國際（滬：６０００２７）跌３﹒９％，華電能源

（滬：６００７２６）走低３﹒３％。

中東局勢持續緊張，然而美國原油庫存升至９個月高點，再加上中國工業數據疲軟，推動紐

約期油結算價跌３﹒１％，至８２﹒６９美元，跌破８４美元關鍵支撐位，布蘭特期油同跌３％

，至每桶８７﹒２９美元，創近１個月最大跌幅。三桶油Ａ股下跌，中國石油

（滬：６０１８５７）挫２﹒８％，中國海油（滬：６００９３８）跌２％，中國石化

（滬：６０００２８）跌１﹒５％。

設備更新概念炒作見熄，工程機械股急跌，建設機械（滬：６００９８４）插水９﹒７％，

永達股份（深：００１２３９）跌７﹒２％，山推股份（深：０００６８０）挫５％，廈工股份

（滬：６００８１５）跌４﹒６％，唯萬密封（深：３０１１６１）跌３﹒２％，三一重工

（滬：６０００３１）跌２﹒４％。



＊金融股全日領漲＊



金融股領漲Ａ股，保險板塊拉漲，新華保險（滬：６０１３３６）飆升４﹒４％，中國人壽

（滬：６０１６２８）漲３﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）漲３﹒２％，中國平安

（滬：６０１３１８）升１﹒９％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒７％。

大型銀行板塊盤中顯著升，午收前升幅收窄，維持至全日收市，農業銀行

（滬：６０１２８８）升０﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）揚０﹒６％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升０﹒４％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５６９﹒８０ ＋０﹒１２

上證綜合指數 ３０７４﹒２２ ＋０﹒０９ ４４１４﹒３２

上證Ａ股指數 ３２２２﹒９１ ＋０﹒０９

深證成份指數 ９３７６﹒８１ －０﹒０５ ５０８１﹒９１

深圳創業板指數 １７８７﹒４９ －０﹒５５

上證Ｂ股指數 ２５６﹒２５ －０﹒０９ １﹒３３

深證Ｂ股指數 １０６４﹒２５ －０﹒４１ ０﹒９６

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