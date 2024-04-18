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AH股新聞

18/04/2024 17:35

【大國博弈】ＡＳＭＬ高管稱將繼續為中國客戶提供光刻機售後服務

　　《經濟通通訊社１８日專訊》ＡＳＭＬ行政總裁溫寧克在第一季度財報發布後的電話會議上
表示，目前公司沒有理由不為已出售給中國客戶的設備提供售後服務，「目前沒有甚麼阻止我們
為中國的設備提供服務」。
　　美國敦促荷蘭政府下令光刻機廠商ＡＳＭＬ禁止為中國公司此前採購的受限制光刻機提供服
務和維修，不過此前有報道指荷蘭目前不願意採取進一步措施，希望先評估出口禁令對高端晶片
製造設備的影響，及待美國１１月大選結果塵埃落定再作打算。
　
＊ＡＳＭＬ：中國正擴大成熟製程晶片生產，客戶需求強勁＊
　
　　業績顯示，今年首季對華銷售佔ＡＳＭＬ總銷售的４９％，創下歷史新高。公司高管表示，
中國的晶片製造商正在擴大「成熟」晶片的生產，預計中國客戶的需求將保持強勁，約佔公司積
壓訂單的２０％。
　　成熟製程晶片即家用電器、汽車等產品所用到的晶片，中國在成熟製程晶片領域產能大幅提
升，原因是這些晶片的生產不受美國政府的出口限制，不過有分析擔心，中國到２０２７　年在
成熟製程晶片的市佔率將提升到３７％，取得全球主導地位。ＡＳＭＬ高管則表示，中國今天增
加成熟產能是合理的，因其符合２０２０年代後半期的全球需求。（ｅｙ）

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