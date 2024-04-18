《華為動向》華為Ｐｕｒａ７０手機今起開售，支持ＡＩ隔空操控

《經濟通通訊社１８日專訊》市場期待多時的華為Ｐ７０手機今日開售。華為今日在微博「

華為終端」宣布，華為Ｐｕｒａ７０ Ｕｌｔｒａ、華為Ｐｕｒａ ７０ Ｐｒｏ開啟先鋒計劃

，今日上午１０時０８分正式開售，銷售渠道包括華為商城、授權電商、華為實體店、授權零售

商。

Ｐｕｒａ ７０系列搭載全新ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ４﹒２，北斗衛星消息再升級，支持發

送圖片消息；全系支持ＡＩ隔空操控、智感支付，更接入盤古大模型，帶來ＡＩ消除、ＡＩ雲增

強等更多智慧應用；機背相機島為三角造型，鏡頭共有一大兩小。其中Ｕｌｔｒａ的鏡頭為超聚

光伸縮鏡頭，擁Ｆ２﹒１超大光圈、３５ｘ超級微距，並能捕捉以時速３００公里的超高速運動

瞬間。

華為日前宣布，Ｐ系列全面升級為Ｐｕｒａ系列。Ｐｕｒａ源自西班牙語，意指純粹或純淨

的意思。據華為商城，Ｐｕｒａ ７０系列共有４款機型Ｐｕｒａ ７０、Ｐｕｒａ ７０

Ｐｒｏ、Ｐｕｒａ ７０ Ｐｒｏ＋、Ｐｕｒａ ７０ Ｕｌｔｒａ，售價介乎５４９９元（人

民幣．下同）至１０９９９元。其中Ｐｕｒａ ７０ Ｐｒｏ有３款規格，１２ＧＢ＋

２５６ＧＢ售６４９９元、１２ＧＢ＋５１２ＧＢ售６９９９元、１２ＧＢ＋１ＴＢ售７９９９

元；Ｐｕｒａ ７０ Ｕｌｔｒａ有兩款規格，１２ＧＢ＋５１２ＧＢ售９９９９元，１６ＧＢ

＋１ＴＢ售１０９９９元。

除了Ｐｕｒａ ７０ Ｐｒｏ和Ｐｕｒａ ７０ Ｕｌｔｒａ今起發售之外，商品頁面顯示

，Ｐｕｒａ ７０和Ｐｕｒａ ７０ Ｐｒｏ＋將於２２日（下周一）上午１０時０８分開售。

（ｓｌ）

