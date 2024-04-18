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AH股新聞

18/04/2024 10:12

《華為動向》華為Ｐｕｒａ７０手機今起開售，支持ＡＩ隔空操控

　　《經濟通通訊社１８日專訊》市場期待多時的華為Ｐ７０手機今日開售。華為今日在微博「
華為終端」宣布，華為Ｐｕｒａ７０　Ｕｌｔｒａ、華為Ｐｕｒａ　７０　Ｐｒｏ開啟先鋒計劃
，今日上午１０時０８分正式開售，銷售渠道包括華為商城、授權電商、華為實體店、授權零售
商。
　　Ｐｕｒａ　７０系列搭載全新ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　４﹒２，北斗衛星消息再升級，支持發
送圖片消息；全系支持ＡＩ隔空操控、智感支付，更接入盤古大模型，帶來ＡＩ消除、ＡＩ雲增
強等更多智慧應用；機背相機島為三角造型，鏡頭共有一大兩小。其中Ｕｌｔｒａ的鏡頭為超聚
光伸縮鏡頭，擁Ｆ２﹒１超大光圈、３５ｘ超級微距，並能捕捉以時速３００公里的超高速運動
瞬間。
　　華為日前宣布，Ｐ系列全面升級為Ｐｕｒａ系列。Ｐｕｒａ源自西班牙語，意指純粹或純淨
的意思。據華為商城，Ｐｕｒａ　７０系列共有４款機型Ｐｕｒａ　７０、Ｐｕｒａ　７０　
Ｐｒｏ、Ｐｕｒａ　７０　Ｐｒｏ＋、Ｐｕｒａ　７０　Ｕｌｔｒａ，售價介乎５４９９元（人
民幣．下同）至１０９９９元。其中Ｐｕｒａ　７０　Ｐｒｏ有３款規格，１２ＧＢ＋
２５６ＧＢ售６４９９元、１２ＧＢ＋５１２ＧＢ售６９９９元、１２ＧＢ＋１ＴＢ售７９９９
元；Ｐｕｒａ　７０　Ｕｌｔｒａ有兩款規格，１２ＧＢ＋５１２ＧＢ售９９９９元，１６ＧＢ
＋１ＴＢ售１０９９９元。
　　除了Ｐｕｒａ　７０　Ｐｒｏ和Ｐｕｒａ　７０　Ｕｌｔｒａ今起發售之外，商品頁面顯示
，Ｐｕｒａ　７０和Ｐｕｒａ　７０　Ｐｒｏ＋將於２２日（下周一）上午１０時０８分開售。
（ｓｌ）

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